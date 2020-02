Un desafío más allá del 16-F

Fernando Tascón, Raquel Mirón y Gara Blanco leyeron el manifiesto al final de la marcha pidiendo que las reivindicaciones no se queden en un día de protesta

Manifestación por el futuro del Bierzo / C. Sánchez

El periodista Fernando Tascón, la actriz Raquel Mirón y la monitora de Cima Gara Blanco, fueron los encargados de leer los manifiestos a la conclusión de la manifestación en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, en los que llamaron a no limitar las reivindicaciones por el futuro de la comarca a un solo día de protestas y mantenerlas en el tiempo hasta alcanzar el objetivo.

Tascón recordó que “nuestros abuelos tuvieron que luchar para dar a nuestros padres un futuro mejor en esta tierra, y lo consiguieron. Nuestros padres se dejaron la piel para darnos un futuro mejor en esta tierra, y lo consiguieron. Desgraciadamente, nuestros hijos no podrán decir lo mismo de nosotros si no reaccionamos“. Para elló, animó a los bercianos a pelear por su presente y su futuro más allá de este día: “Hay que demostrar que estamos dispuestos a pasar por encima de cada burócrata inepto, de cada político oportunista que trate de interponerse en el camino. Ese grito debe ser contundente, para que mañana no se apague su eco“.

Por su parte, la toreniense Raquel Mirón, una de tantas bercianas emigradas, criticó el proceso de cierre de las minas sin un plan de reindustrialización que paliara sus efectos: “Nos despidieron de todo aquello que nos daba soporte, sustento y dignidad. La venas de nuestras montañas, nuestras minas, se cerraron de la peor manera posible, sin pensar en la cantidad de gente que se quedaba por el camino. Nos han echado de casa, porque si desmantelas mi fábrica, mi sustento, desmantelas mi casa y lo siguiente es echarme a la calle“.

La actriz berciana llamó a construir un nuevo Bierzo en el que los ciudadanos “pongamos a funcionar nuestro pensamiento crítico para que nada ni nadie nos pase por encima. Hagamos comunidad, colectividad, fabriquemos alegría y entusiasmo porque no nos vamos a quedar callados, adormecidos, humillados. Porque al cuestionar fabricamos con todo ese pesimismo un presente de optimismo”.

Por último, la joven Gara Blanco hizo suyos los versos que Miguel Hernández escribía en 1937: “La juventud siempre empuja, / la juventud siempre vence, / y la salvación de España / de su juventud depende” para recordar que el futuro del Bierzo está en manos de sus jóvenes: “Pero este futuro, que es nuestro y vuestro, exige, en primer lugar, denunciar a quienes nos han traído hasta la situación presente de abandono: los que esquilmaron nuestras riquezas, privatizaron y explotaron nuestros recursos, y los que no previeron los cambios que habrían de producirse”.

Gara reclamó trabajos dignos, formación de calidad y pública, viviendas accesibles a los jóvenes, cultura y espacios para el encuentro “que no sean los centros comerciales o las casas de apuestas” y “menos vetos parentales y más inversión en enseñanza”. “El Bierzo nos reclama vida y, si las circunstancias nos obligan a irnos, que sea porque lo elegimos, nunca porque nos echen“, concluyó.