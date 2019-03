El geólogo David Ángel García expone las posibilidades para frenar el cambio climático ante estudiantes de Cacabelos

El geólogo David Ángel García, que desarrolla su labor profesional en la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), colaborador de este medio, ofrecerá este martes, a las 13 horas, en el cine Faba del municipio berciano de Cacabelos, una conferencia sobre la realidad del cambio climático y las acciones que se pueden llevar a cabo para frenarlo. La charla está organizada por la asociación de estudiantes Castro Ventosa del IES Bergidum Flavium.

En ese sentido, el objetivo de la conferencia es ofrecer información a los alumnos antes de la huelga estudiantil convocada a nivel global para este viernes por el movimiento ‘Fridays for Future’ para protestar contra el calentamiento global y los efectos adversos del cambio climático. El movimiento, nacido de la mano de la joven activista sueca Greta Thunberg, propone que cada viernes los alumnos se manifiesten frente a sus ayuntamientos con una pancarta en la que pidan medidas a sus administraciones para luchar contra este fenómeno.

De cara a este viernes, la acción propuesta llama a los estudiantes de todo el mundo a no acudir a clase y a salir a la calle para manifestarse contra el cambio climático. “¿Por qué estudiar para un futuro que puede no llegar? ¿Para qué invertir tanto esfuerzo en educarnos cuando los Gobiernos no escuchan a las personas educadas?”, se preguntan los convocantes.