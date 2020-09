Un incendio que pasó de Sanabria a Orense pone a prueba la coordinación entre Galicia y Castilla y León

Imagen de archivo de un hidroavión dirigiéndose al foco de un incendio. (César Sánchez)

Un total de ocho medios aéreos participan en el dispositivo que trabaja para extinguir el incendio forestal declarado este lunes en A Mezquita (Orense) y que afecta también a Castromil, en el termino municipal de Hermisende (Zamora).

El operativo cuenta con sendos helicópteros de las bases de Rosinos de la Requejada y Villardeciervos (Zamora) y de Rabanal del Camino (León), un helicóptero de coordinación, un avión anfibio de Matacán (Salamanca) y dos aviones de carga en tierra de Rosinos de la Requejada, además de cinco brigadas helitransportadas, tres buldózeres, cinco autobombas, dos cuadrillas nocturnas, ocho cuadrillas de tierra, una patrulla de la Guardia Civil, un puesto de mando avanzado, dos técnicos y nueve agentes medioambientales, según enumeraron fuentes de la Junta de Castilla y León.

El incendio, cuyo origen no se ha determinado todavía, no ha pasado del nivel 0 de peligrosidad, a pesar del considerable número de efectivos que trabajan en la zona para sofocarlo. “Teníamos muchos medios desplazados porque había cierto riesgo y hubo momentos en los que el fuego entró en la provincia de Zamora y podía haberse declarado el nivel 1 pero no se hizo porque el viento estuvo jugando con la llama hasta que derivó la cabeza del incendio hacia Orense”, explicó la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián.

“No hay novedades y, según nos indican, podemos estar tranquilos, por el momento. Hay algún foco pequeño y ha habido bastante humedad por la noche. Las previsiones meteorológicas son de vientos flojos, aunque habrá que estar pendiente”, puntualizó.

250 hectáreas gallegas

El fuego, procedente de Zamora, afecta unas 250 hectáreas del ayuntamiento ourensano de A Mezquita, parroquia de Cádavos. Para su extinción, se llevan movilizados por parte de la Xunta cinco agentes, once brigadas, siete motobombas, dos palas y dos helicópteros. La superficie quemada en la provincia de Zamora se encuentra todavía en perimetración.