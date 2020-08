Un joven pastor cabreirés carga en un vídeo contra “los cuatro caciques que siguen mandando” en la junta vecinal de Pombriego

Buenas tardes os pido unos minutos de atención y que compartáis mi historia si lo creéis conveniente Gracias de antemano .Por segundo año no me conceden los pastos , este año me los dan a firmar poniendo de condición la tasa de 1540€ .(tengo solo 100 cabras ).540€ por los pastos(que pagaría gustoso a Pombriego y que es lo que dictamina la junta de cyl) y 1000 por la nave.No hay derecho, bravo por la buena junta vecinal de mi pueblo …..Así es cómo van a prosperar los pueblos !!

Publicada por Edilberto Rodriguez en Lunes, 20 de julio de 2020