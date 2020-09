Un juzgado establece que el niño leonés de 5 años que la madre mantenía en casa por miedo al Covid-19 debe ir al colegio

Juzgados de León. / Carlos C. Campillo

El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia (Familia) de León ha dado la razón a un padre que quería escolarizar a su hijo de cinco años, frente a la decisión de la madre, que no quería llevarle al colegio por temor a que se contagiase de COVID-19, según informaron hoy fuentes judiciales.

La magistrada encargada del caso entiende, en sintonía con el Ministerio Fiscal, que el progenitor actúa en interés del menor y que “la facultad de decisión ha de atribuirse al padre, el derecho a la educación es del menor; no del padre ni de la madre, y un niño a esa edad más que aprender va al colegio a socializarse y eso no puede hacerse con la madre y los abuelos maternos, los cuales atendiendo a las circunstancias expuestas no están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad”.

El dictamen judicial también expone que las autoridades sanitarias y educativas han establecido unos protocolos de seguridad y prevención -que se cumplen- y apunta que no se puede determinar la duración que tendrá la pandemia, “que podría alargarse uno o dos años”.

Se da la circunstancia de que lo dos progenitores son docentes -el niño está escolarizado en el centro en el que da clases su padre- y el documento recuerda que el menor está sano y durante el verano estuvo socializado, relacionándose con sus primos, con familiares de Madrid y Barcelona, participando en cumpleaños y acudiendo a reuniones familiares.