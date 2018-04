Un mal despeje de Ríos Reina lo aprovechó Dennis para marcar el gol de la victoria del Celta B

Seis eran las jornadas que llevaba la Ponferradina sin conocer la derrota, pero esta buena racha se rompió este domingo en Vigo ante el Celta B tras aprovechar Dennis el mal despeje de Ríos Reina cuando se jugaba el minuto 84, además en una jugada que venía precedida de un posible penalti de Álvaro Moreno sobre Agus que el colegiado no señaló, y que pese a estar Agus tumbado en el área debido a esa jugada discutida, y con ello estar el conjunto celeste con un jugador menos, ese error conllevó la derrota del equipo de Carlos Terrazas. Una pena el fallo de Ríos Reina dado que sus actuaciones en las últimas jornadas han sido bastante buenas.

Esa derrota, y cuando restan sólo cuatro jornadas para el final de la temporada 2017-18, dejó a la Deportiva sin ninguna opción de disputar el playoff al ser trece los puntos los que les separa del equipo que marca la fase de ascenso, el Rápido de Bouzas con 56 puntos, mientras la Ponferradina cuenta con 43. Esta derrota también puede suponer el no poder disputar la Copa del Rey, competición esta que le gustaría jugar a Carlos Terrazas.

También la derrota conlleva que el conjunto blanquiazul corra algún riesgo para mantener la categoría al no tener matemáticamente asegurada su permanencia en la Segunda División B, máxime cuando le queda por medirse en El Toralín al Rápido de Bouzas, equipo que está luchando por disputar el playoff, así como al Cerceda, colista del grupo, en tierras gallegas, en El Toralín al Toledo, equipo en zona de descenso, y poner el punto y final de la temporada en tierras madrileñas ante el Fuenlabrada.

Pensamos que la categoría está asegurada, pero en fútbol suceden cosas raras y por lo tanto no deben descuidarse. Perder ante el Celta B, supone también bajar un puesto en la clasificación, ocupando ahora la Deportiva el puesto número 12 de la tabla con 43 puntos, aunque cabe también destacar que ante el Celta B la suerte no estuvo del lado de la Ponferradina, pues tuvo claras ocasiones de marcar, sobre todo en una de Yuri que evitó el defensa Diego Alende en los primeros compases del partido cuando el balón se colaba en el portal de Sotres. En fútbol lo que cuentan son los goles y si estos no se materializan, pasa lo que pasa. Esperemos que en las cuatro últimas jornadas que restan los resultados sean más positivos para el cuadro blanquiazul.