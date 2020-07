Un perro sufre heridas al quedar atrapado en un lazo para jabalíes en Borrenes

Lugar donde sucedieron los hechos

“El estado de abandono de pueblos como Borrenes hace que actividades cotidianas como salir a dar un paseo por el pueblo se conviertan en una actividad difícil y plagada de peligros”, afirma Tamara Lamas Pacios, vecina de Borrenes desde hace varios años, “cuando mi familia y yo decidimos mudarnos al mundo rural con la idea de contribuir a que los pueblos del Bierzo no se mueran”. “Desde entonces he vivido a temporadas aquí, yendo y viniendo por estudios o por motivos laborales, pero siempre con ganas de aportar y hacer de mi pueblo un espacio más habitable en los meses en los que he podido quedarme aquí, indica esta joven de 28 años.

En la noche de este lunes, Tamara salió con su perro Bilbo a dar un paseo y cuando este se adentró en un zarzal para beber agua en una reguera y cayó en una trampa, un lazo para jabalíes. ” El perro sufría y yo no sabía cómo atravesar los zarzales y la maleza que rodea la reguera para descubrir cuál era la fuente de su dolor. Así estuve durante aproximadamente dos minutos hasta que me envalentoné a adentrarme por un camino de jabalíes y dar así con mi perro, que seguía quejándose cada vez más”, indica.

Cuando llegó hasta el animal no pudo auxiliarle. “Si alguien ha visto alguna de estas trampas para jabalíes, cuanto más tenso está el animal, más se aprieta el lazo. Mi única posibilidad fue dar voces de alarma pidiendo ayuda y unas tenazas o una cizalla para poder sacarlo de allí, cosa que logramos gracias a que estábamos al lado de huertas y los vecinos, que habían oído mis gritos, pronto pudieron ir a por herramientas para cortar el maldito lazo del cazador furtivo”, apostilla.

“La historia, por fortuna, no acabó todo lo peor que podía haber acabado”, manifiesta esta joven. “Pero en los pueblos pasean muchas personas (y más ahora en verano) y hay lazos que están colocados a tan solo 150-200 metros de las casas. Esta situación no tiene un único culpable. Sí, los cazadores furtivos hacen gala de una crueldad inusitada y atrapan animales mediante una técnica que, además de prohibida, provoca un sufrimiento terrible para los jabalíes, corzos y, en ocasiones como la de ayer, perros que quedan atrapados y a veces tardan días en morir. Pero también es culpa de las administraciones, tanto locales, como comarcales, provinciales y regionales”, añade.

“Este verano el ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo publicaban vídeos para atraer el turismo en nuestra comarca, pero yo me pregunto ¿ los políticos del Bierzo han hecho turismo alguna vez en el Bierzo? ¿Alguno habrá hecho turismo en otras regiones rurales de España para comparar el grado de cuidado que reciben otros pueblos? ¿Alguno de nuestros dirigentes se habrá propuesto vivir algunas semanas en la montaña para conocer nuestras carencias? ¿Cómo vamos a mantener los pueblos o atraer a gente joven si aquí es imposible vivir?”, expresa Tamara.

Esta joven también revela que la reguera de Borrenes, “un posible espacio de esparcimiento y frescor para el verano y que es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica, está abandonada desde hace años”. “Los jabalíes, como es natural, se esparcen a placer por aquellas zonas que no son tocadas por el hombre desde hace años y, así, se atreven a pasearse por el pueblo, atrayendo de esta forma a estúpidos cazadores furtivos que creen que la mejor solución para que los jabalíes no destrocen las pocas huertas que hay es cazar sanguinariamente”.

Además, según esta vecina de Borrenes, “más de la mitad de las casas del pueblo están en ruinas, haciendo que sea peligroso pasar cerca de sus paredes medio derruidas y sus tejados a punto de desplomarse, las antiguas huertas están cubiertas de zarzales y herbazales y, al mismo tiempo, plagadas de pozos ilegales sin tapar. Aquí no hay quien viva”.