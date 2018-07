Un pintalabios estelar

Lo suyo con el cosmos es auténtica pasión. Ya desde pequeñito, el lacianiego Joel Núñez contemplaba el fascinante campo visual que la noche le ofrecía a través de su telescopio. Y precisamente esa fascinación por la astronomía es la que ha llevado al joven de 24 años a reinventar la cosmética -vinculada a la belleza-, nada más y nada menos que incorporando en los ingredientes de los productos auténtico polvo de estrella. Sí, han leído bien. Polvo de meteorito. Porque al fin y al cabo todos nosotros estamos hechos de la misma materia que las estrellas. Ya lo decía el astrónomo y divulgador Carl Sagan.

Y así es como surge ‘StarBreath’ -Cosmic Beauty Cosmetic-, “la primera empresa del mundo capaz de poner una estrella sobre tu piel”, dice Joel Núñez, -astrónomo y geólogo- uno de los cofundadores de esta empresa junto con el astrofísico Emilio David Rodríguez. La línea de cosméticos de belleza comenzará su andadura en el mercado muy pronto, concretamente el próximo 23 de septiembre, con el lanzamiento de un pintalabios, “porque ya se sabe que este artículo es el buque insignia de cualquier empresa de cosmética”, matiza Joel. O lo que es lo mismo, uno de los símbolos de belleza por excelencia.

Son pintalabios, literalmente de otros mundos. El primero en ver la luz será ‘Antares’. Un pintalabios rojo mate que lleva el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Escorpio y que incorporará entre sus ingredientes, nada más y nada menos, que polvo de condrita. Le seguirán otros tres, también en tonos rojizos y también con polvo de condrita; ‘Betelgeuse’, ‘Mirach’ y ‘Gacrua’, Que sean rojos tampoco es coincidencia ya que las estrellas a las que hacen referencia sus nomenclaturas son, en efecto, de ese color. Estos cuatro pintalabios pertenecen a la línea de estrellas ‘tipo M’. “Los astrofísicos las clasifican en tipos espectrales, dependiendo de su color”, matiza Joel, quien a la vez ya ha anunciado que ‘StarBreath’ también se plantea la creación de otra subcolección ‘de tipo O’ “que son meteoritos azules y púrpuras”.

Pero las singularidades de estos pintalabios, que tendrán un precio de 80 euros, no acaban aquí. Cada uno de ellos irá acompañado de un pequeño libro divulgativo en el que se explica toda la historia astronómica que envuelve al producto; por qué el pintalabios se llama, por ejemplo, Antares, cómo localizar esa estrella en el cielo, qué tipo de estrella es… “Es una reseña divulgativa muy interesante para acercar la astronomía a la sociedad”, según palabras del propio lacianiego. Es más, el libro estará escrito en varios idiomas: español, inglés, francés, italiano, japonés… y también en sumerio antiguo “en homenaje a la antigua civilización sumeria mediante la que surgieron, casi de forma simultánea, la astronomía y la cosmética”. Además, el folleto también estará escrito en braille.

Por si fuera poco, cada pintalabios llevará incorporada en su carcasa una pieza de meteorito “lo que hace que no haya dos productos iguales en todo el universo porque no existen dos piezas idénticas”. Y si de innovar va el asunto, el lacianiego ya ha avanzado que los artículos irán acompañados también por un pequeño bote de metacrilato en el que se podrá contemplar el polvo de estrella sin tratar. “Así nuestros clientes podrán ver, en estado puro, lo que se están aplicando en la piel”.

Pero los pintalabios no son los únicos artículos cosméticos en los que han puesto sus ojos los dos jóvenes ya que la colección cósmica también dará cabida a sombras de ojos, perfumes, eyeliners o lacas de uñas. Por ejemplo, Joel Núñez ha anunciado que las sombras de ojos llevarán en su composición auténtico polvo de meteorito lunar. “Literalmente, una mujer podrá maquillar sus ojos con auténtico polvo de la luna”. Palabra del lacianiego.

¿Cómo conseguir un pintalabios cósmico?

Pese a que el lanzamiento del producto será el próximo 23 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño -cambio de la estación de verano a otoño-, todos aquellos interesados en adquirir el artículo pueden cursar ya la pre reserva en la propia página web de la empresa: https://www.starbreathcosmetics.com/p/cosmic-beauty-products.html.

De hecho, tal y como ha confesado Joel Núñez, ya son muchos los que están efectuando sus reservas. Es más, se ofrece la posibilidad de poder personalizar los artículos aún más si cabe. Por ejemplo, para otorgar un plus de exclusividad al producto, los interesados podrán grabar sus propios nombres en la carcasa o elegir el color de ésta.

¿Pero verdaderamente merece la pena? Precisamente por ser el único pintalabios creado con polvo de estrella que existe tendrá unas características propias entre las que se encuentran propiedades exfoliantes, nutritivas y hasta rejuvenecedoras, “con bastante más potencia que la mayor parte de arcillas sacadas de la tierra que se utilizan como ingredientes cosméticos”, ha asegurado Núñez.

¿Y los meteoritos?

Lógicamente, conseguir polvo de estrella no es una tarea habitual ni mucho menos sencilla. Y si no que se lo digan a los cofundadores de ‘StarBreath’, que por cierto significa soplo de estrella, ¡como no!. La materia prima con la que se están creando los pintalabios es, concretamente, extracto de condrita -meteorito rocoso- de tipo NWA -Northwest Africa- por lo que es un material que se puede encontrar en el noroeste de África. “Sin embargo la pieza de meteorito que lleva cada producto procede de Suecia”, ha concretado Joel, quien a la vez ha afirmado que la empresa cuenta “con un proveedor que se dedica exclusivamente a su búsqueda”.

Es en este punto en el que entra en juego la asociación Andaluza de Astrogeología ‘ExoEstrato’ de la que son socios fundadores Joel Núñez y Emilio David Rodríguez y es que esta organización también dona la materia prima para la creación de los productos cosméticos. Fue en el seno de ‘ExoEstrato‘ donde comenzó todo; una asociación que nació con el objetivo -entre otros- de divulgar una disciplina científica que conjuga astronomía y geología y que se llama astrogeología.

La asociación, sin ánimo de lucro, se sostiene en tres pilares fundamentales; formación, divulgación científica e investigación, sin embargo faltaba el componente económico. “Tenemos un sistema de socios capitalistas que pagan su cuota pero precisábamos de un motor económico mediante el cual hacer llegar la astrogeología al mayor número de gente posible”, confesó el lacianiego. Así nació la nueva línea cosmética y cósmica que bien seguro revolucionará el mercado de la belleza, porque…es simplemente… de otro mundo. De un mundo estelar.