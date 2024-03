Un taller de meditación y creatividad protagoniza la programación de la semana en el Museo de la Energía

Los helechos de La Térmica Cultural. / Ciuden

La programación cultural de esta semana en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía comienza este miércoles 20 desde las 19:00 a las 21:00 horas con una nueva sesión de los talleres de meditación y creatividad SEDA, impartidos por Reme Remedios y vinculados al proyecto SEDA [ciencia y arte en movimiento]. En esta actividad gratuita destinada a público adulto se realizarán meditaciones guiadas y se desarrollarán técnicas de las artes plásticas como el dibujo o la pintura. Conviene destacar que no es necesario tener experiencia para participar y que cada asistente deberá llevar su propio cojín de meditación, una esterilla o similar. Para participar en esta actividad se requiere reserva previa llamando al 987 400 800, contactando vía correo electrónico en guias@ciuden.es o en la recepción del museo.

Por otra parte, durante este año se han ampliado las visitas guiadas y visitas en familia para profundizar en la historia y descubrir las anécdotas de la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). De este modo, las sesiones para asistir a la visita guiada sin reserva previa se realizan de martes a domingo a las 13:15 y a las 16:15 horas. Para quienes deseen explorar la instalación en familia, estas visitas pueden realizarse sin reserva previa los sábados, domingos y festivos a las 12:00 horas. Toda la información con los precios y detalles de las actividades puede encontrarse en la web.

La Térmica Cultural reabre este viernes con tres nuevas exposiciones y visitas guiadas

Este viernes 22 La Térmica Cultural reabre al público en su horario habitual los viernes de 16:00 a 22:00 horas, los sábados de 10:00 a 22:00 horas y los domingos de 10:00 a 16:00 horas.

Además, el centro cultural estrena tres nuevas exposiciones temporales: Eduardo Arroyo y Robles de Laciana. Viaje de ida y vuelta estará en la sala Condensadores, una visión holística del artista centrada en la influencia y rememoración de su localidad natal en sus obras; En busca de la vida en la sala Hulla, una muestra que pone en valor la labor de los naturalistas, como Luis Miguel Domínguez, que han contribuido en la difusión del conocimiento medioambiental; y El poblado industrial de As Veigas en As Pontes de García Rodríguez (1945- 1972) en el vestíbulo para recuperar la memoria de una comunidad industrial y una época esencial para la historia de As Pontes, gracias al fotógrafo Manolo Vila.

Ya dentro de su programación cultural, este sábado 23 a las 11:00 horas tendrá lugar la visita guiada Compostilla I: nace Endesa donde los asistentes conocerán la historia de la central térmica y descubrirán los espacios que alojaban sus calderas y turbinas. Para asistir a esta actividad gratuita, es necesaria inscripción previa haciendo clic aquí, contactando con el teléfono 987 400 800 o en la taquilla de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.

Además, el domingo 24 a las 11:00 horas se llevará a cabo una nueva visita guiada Entre helechos. En esta actividad, también gratuita, los asistentes conocerán el origen y las características de los helechos arborescentes, las especies que dieron origen a los yacimientos de carbón en las comarcas del Bierzo y Laciana durante el periodo carbonífero.