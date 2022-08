Un toque astorgano en la mansión de Jennifer López

Sobre la chimenea de Jennifer López, un cuadro de Luis Miguel Alonso Guadalupe.. (Foto: Revista El Mueble).

Pues sí, la obra de nuestro artista Luis Miguel Alonso Guadalupe acompaña las tertulias entre amigos de la admirada J.Lo en el salón de su casa y y vela el sueño de la artista desde la cabecera de su cama... (...)

Hace pocos días, en un encuentro fortuito con Luis Miguel, a quien no veía desde hacía algunos años, me comentó, con esa jocosidad que no le ha abandonado ni siquiera en ese tortuoso camino recorrido de manos de la adversidad, un reciente hallazgo de la mano de una amiga que, revista "El Mueble" en mano, le mostraba varios cuadros suyos colgados en las paredes de la mansión de Jennifer López en Los Ángeles.

Y con alegre sorpresa también me comentó que, en efecto, hace muchos años, uno de aquellos domingos que bajaba al Rastro de Madrid con sus tintas en papel enrollado, una joven entusiasmada y guapísima le compró varias de sus pinturas. ¡Y ahora, después de tantos años, le ponía nombre a aquella cara inolvidable!

Vueltas que da la vida, querido Luis Miguel, que aprovecho yo también para reivindicar tu figura y tus múltiples aportaciones a la Cultura, con mayúsculas: tu pintura -tus cuadros viajando por España y el extranjero de la mano de instituciones públicas y privadas que reposan en fundaciones y museos-, tu poesía -tuve el honor de editar tus Variaciones en las imágenes del tiempo, dentro de "Tres voces, tres mundos"-, tus realizaciones cinematográficas -más de veinte documentales y cortometrajes-, tus creaciones como el Festival de Cine de Astorga..., tu paso por la radio dirigiendo Radio Astorga-Onda Cero, etc...

Lo dicho, querido amigo: seguiremos dando vueltas que esto no tiene visos de acabarse. ¡Faltaría menos!