Un total de 1.100 escolares participarán en el Salibrín de Ponferrada

QUINITO

Un total de 1.100 escolares ponferradinos participarán en el Salibrín, el Salón del Libro Infantil de Ponferrada, del 17 al 21 de abril, que este año alcanza su XIX edición y que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal-Casa de Cultura. Serán 700 volúmenes los que en esta edición se pondrán a disposición de los más pequeños, que también podrán disfrutar realizando un mural con artista gráfico Asier Vera, y con el espectáculo ‘El tren de la fantasía’ de Dinamia Teatro. Como novedad, el Salibrín dedicará este año parte de su programación al centenario de la instalación de la MSP en Ponferrada.

Además, el Ayuntamiento,publicará un libro con los relatos ganadores los dos últimos años del concurso infantil que se celebra con motivo del salón. La publicación del libro se mantendrá de manera bianual para ediciones futuras. Y es que el Salibrín no solo persigue incentivar la lectura, sino también la escritura. “El Bierzo ha dado muy buenos escritores, hay que mantener la cantera”. Así lo ha explicado la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, minutos antes de la apertura del evento, con el pregón pronunciado por los escolares del colegio San Antonio, ganadores del último concurso de relatos.

En cuanto a la promoción de la lectura, la alcaldesa ha destacado la necesidad de “poner en valor los libros” y de “mentalizar a lo niños, desde pequeños, que la cultura está viva, que no solo es algo que ‘adorna’, que leer es disfrutar”. Férnández Merayo apostilló que es necesario recordar que “un pueblo que no apuesta por la cultura se muere poco a poco” y que no hay que perder de vista que “la cultura es un revulsivo turístico, y económico” por el que Ponferrada debe apostar.