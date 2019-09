Un total de 10.647 alumnos de Castilla y León secunda la huelga por el clima

Un total de 14.470 alumnos secundó en Castilla y León la huelga por el clima convocada para esta jornada. A ellos se han podido sumar otros 13.672 estudiantes que no han asistido a clase, pero que al no comunicar su derecho a huelga al director del centro no se computan dentro de la misma, según los datos que dio a conocer la Consejería de Educación.

Así, miles de estudiantes reclamaron hoy la emergencia climática en varias ciudades de Castilla y León, con concentraciones que se desarrollaron en por varios puntos de la geografía autonómica y que fueron respaldadas por el respaldo de numerosos alumnos que hicieron huelga general al respecto.

Si se tiene en cuenta únicamente la cifra de los que sí han comunicado su derecho, en la Comunidad hicieron huelga 14.470 estudiantes. De ellos, 5.980 corresponden a 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); 4.257 de Bachillerato; 3.926 de ciclos formativos; y 68 de Educación para Adultos.

Además, por provincias, 2.786 secundaron la huelga por el clima en Salamanca; 3.297 en Valladolid; 1.515 en Segovia; 1.440 alumnos en Zamora; 1.612 en Ávila; 1.183 en Burgos; 1.463 en Palencia y 936 en Soria. En León, ningún estudiante faltó a clase después de haber comunicado este derecho.

Las asociaciones que convocaron la protesta, y que tendrá continuidad esta noche, se basan en los riesgos que suponen para la supervivencia del ser humano el aumento de la temperatura y la pérdida de biodiversidad, destacando que los que más sufrirán serán los países en vías de desarrollo. Para impedir este escenario reclamaron a las instituciones que tomen cartas en el asunto, sobre todo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, incitaron a la ciudadanía y al resto de actores sociales y ambientales a unirse a las convocatorias.