Un vecino de San Adrián de Valdueza

Soy Felipe Fernández Blanco, vecino de San Adrián de Valdueza, como vecino perteneciente al ayuntamiento de Ponferrada me da muchísima pena que los diferentes alcaldes y concejales conocedores del estado lamentable de un camino propio de otro siglo, no hagan nada por “Él” siendo el único acceso al pueblo; un pueblo con más de 40 casas arregladas y restauradas con una gran exquisitez, ya no es dicho por el amor que yo le tengo al pueblo, sino por todos/as las autoridades que año tras año nos engañan diciendo que para el año que viene “ya tendréis carretera”, y año tras año sigue igual o peor, ya que para conseguir unas meras toneladas de grava para hacer el camino transitable para las “cabras” y no para vehículos, tenemos que rogar y rogar, uno no sabe que pensar…si es que no hay dinero para ese pueblo, pero si para el centro de la ciudad, reparando y vuelta a reparar una y un millón de veces las mismas calles, o….quizás tampoco tenemos ningún concejal que como en otras pedanías hacen lo mismo que en el centro de la ciudad. Lo peor que tanto los organismos públicos, empresas constructoras y miembros del pueblo, se reúnen en una mesa llena de vino y merienda, unos con la ilusión de convencer al todo poderoso, otros para intentar sacar un rendimiento y los ´´últimos” que la única intención es repetir esa merienda para el “año que viene vuelvo” otra frase típica del pueblo, quizás por eso no se acaba de arreglar dicha carretera.

Y vuelta a empezar de nuevo para el año que viene.

Qué pena de aquella otra frase típica de mi pueblo “Viva San Adrián, viva la Unión”, la asociación dividida entre los que se acercan a los políticos y el resto que esta en contacto directo con los vecinos. Todos de mal humor por la incompetencia de esta “clase” de políticos que como no ven un rendimiento al pueblo se “la pela” y vecinos como yo cansados de repetir las mismas escenas y sin resultado lo único que nos queda es “el pataleo”, a sabiendas que los “últimos” y los otros se reirán de este artículo desayunado en un gran hotel con todos los lujos propios de su clase, que pagamos entre todos los ciudadanos, ¡no os olvidéis!.

Mi bodega que siempre esta abierta a todo el visitante, con la intención de que tengan un buen recuerdo del pueblo, poniendo de mi bolsillo todos los artículos, bebidas, pinchos, etc. para que los visitantes lleven buen recuerdo del pueblo, pero que luego se verá minimizado dicho esfuerzo por esas personas bajen por un camino lleno de piedras y rocas. Ya estoy viendo las noticias…Pero… si este año ya tenéis la motoniveladora y a callar de nuevo.

Algún día las nuevas generaciones del pueblo con más inquietudes saldrán como yo a protestar, seguro que así se conseguirá más que siendo sumisos, aunque sea para callarnos la boca y que les votemos en las próximas elecciones, en ese momento volverán al pueblo con promesas y con nuevas meriendas a cargo del pueblo.

Vecino de San Adrián

Felipe Fernández