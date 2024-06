Una encuesta permite a los alumnos de la ULE evaluar a sus profesores

El pasado lunes 20 de mayo se abrió de forma oficial el plazo para que los alumnos de la ULE puedan ‘poner nota’ a sus profesores a través de las encuestas sobre Actividad Docente que van a poder rellenar hasta el 30 de junio haciendo clic aquí.

Se trata de una evaluación que responde al compromiso de la institución académica por mejorar la calidad de las enseñanzas que se imparten. De esta manera, y tal y como se recoge en los artículos 190 y 191 del Estatuto de la ULE, los estudiantes tienen el ‘deber’ de cooperar con el resto de la comunidad universitaria en la consecución de los fines de la Universidad, deber que se concreta entre otras cosas en el ‘derecho’ a participar en la evaluación de la enseñanza y la labor docente de sus profesores.

Es importante destacar que las respuestas son anónimas, y que los informes sólo contendrán datos agregados, por lo que en ningún caso se conocerá la identidad de quienes las respondan, lo que garantiza que todos se puedan expresar con absoluta libertad, transparencia y sentido crítico.

Doce preguntas para conocer comportamientos del profesorado

Desde la Oficina de Evaluación y Calidad (OEC) de la ULE se anima a los estudiantes a participar, aunque se apunta que en ningún caso es obligatorio hacerlo.

“Queremos transmitirte, -explican desde la OEC-, la importancia de realizar esta encuesta y el interés que tus respuestas tienen para la mejora de la calidad de la docencia en la Universidad de León. Por todo ello nos gustaría que participaras, pero si decides no hacerlo no sucede nada, la encuesta no es obligatoria”.

En el cuestionario los alumnos podrán puntuar de 1 a 5 (de ‘nada de acuerdo’ a ‘totalmente de acuerdo’) doce frases entre las que se pueden leer afirmaciones como: ‘En términos generales cumple con sus obligaciones docentes de asistencia a clase, tutorías y puntualidad’, ‘Se nota que prepara sus clases’, ‘Explica de forma clara y ordenada’, ‘Se preocupa porque aprendamos’, etcétera.

También se ofrece la posibilidad de indicar los aspectos positivos, así como aquellos en los que debería mejorar el profesor, si bien se apunta que “no se tendrán en consideración las respuestas ofensivas”.

En el plazo aproximado de un mes, cada profesor recibirá el informe de la valoración que hacen sus alumnos de su trabajo, y dispondrá de información y datos que le permitirán mejorar su tarea.

Ese informe corresponderá a las asignaturas anuales y las del segundo semestre, y la Oficina de Evaluación y Calidad de la ULE también lo hará llegar a los responsables de cada título y de los Departamentos de la Universidad de León.

Para los alumnos que se pregunten si su opinión sirve para algo, hay que responder que sí, que es de gran importancia, y que claro que sirve, porque los informes que se elaboran con las encuestas se tienen en cuenta, y pueden incidir de manera importante en la carrera de los profesores evaluados.