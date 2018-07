Una financiación compleja

Si finalmente la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convoca este mes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, todo apunta a que será una reunión muy movida porque en ella el no nato modelo de financiación autonómica estará sobre la mesa. El Gobierno Sánchez ya ha dicho que no da tiempo a negociar un nuevo sistema, por lo que no habrá reforma, pero si tratará de introducir mejoras. Lo complicado es encajar las piezas para que satisfaga a todas las comunidades.

Castilla y León ejercerá el acuerdo de Comunidad para que el nuevo modelo sea fruto de una negociación multilateral, sin pactos bajo la mesa entre comunidades que establezcan diferencias entre unas y otras. Sin embargo, la intención de la ministra, según ha desvelado en su tierra, es mantener reuniones bilaterales con las comunidades para ver cada caso.

Es cierto que Montoro no trabajó el nuevo modelo. Apenas esbozó un documento previo que fue enmendado profusamente por todas las autonomías. Ese documento debería ser punto de partida en el Consejo de Política Fiscal o, en su caso, presentar otro por los nuevos responsables de Hacienda y así tener un punto de partida. Decir que no da tiempo a negociar un nuevo modelo no debería suponer que se fuera avanzando en él, porque la negociación será muy larga y compleja ya que hay que encajar intereses muy dispares.

Luis Jaramillo