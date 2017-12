Hay historias que no recoge ninguna tradición popular, que nunca se han contado en los calechos nien los filandones, historias que están ahí, flotando en el inconsciente colectivo esperando a quealguien las recoja y las haga suyas. La historia que hoy he hecho mía me habla de un pasado remotoen el que los seres humanos, que eran muy poquitos, vivían todos juntos en un mismo lugar, unafértil llanura bañada por un río jovial y caudaloso. Todas las tardes, antes de la cena, todas y todosse reunían a la orilla del río y cantaban canciones y contaban historias, y se escuchaban unos a otroscon gran atención y agrado. Así pasaban los días, que se fueron haciendo años, que se convirtieronen décadas y que terminaron en siglos. A medida que la población crecía, la memoria se hacía máscorta y ya solo unos pocos mantenían la tradición de la orilla del río. Algunos se aventuraban tierraadentro y volvían al cabo de un tiempo contando lo que habían visto a quien quisiera escucharlos.Unos contaban lo bellos que eran los atardeceres en las tierras del sur y otros hablaban de la serenamajestuosidad de las montañas del norte o del inmenso verdor de los lejanos bosques del oeste.Atraídos por las historias, la gente se fue marchando de aquella llanura fértil. Unos hacia el sur,otros hacia el norte y algunos más hacia el oeste. Con el pasar de los años el río, y la vida, fueronperdiendo su inocente jovialidad y los negros sentimientos aprisionaron el alma de cada serhumano. Había que buscar responsables, así que se fueron echando la culpa unos a otros de lainfelicidad que sentían en sus corazones. De la culpa surgió el odio y del odio las barreras. Lasbarreras trajeron consigo fronteras y con las fronteras llegaron las banderas.La gente del río, la del monte, la del sol y la del bosque se volvieron a reunir a la orilla del río peroya nadie escuchaba, sólo se gritaban y ondeaban sus banderas cada vez con más fuerza, cada vezcon más fiereza. Y cuando ya el odio era tan insoportable que apenas ni se podía respirar, el ríolloró, lloró por dentro, lloró tan amargamente que por entre las entrañas de la tierra surgió unatormentado quejido de tristeza y rabia, y la tierra se resquebrajó separando las banderas y loscorazones, partiendo en cuatro trozos aquella llanura inmensa en la que el ser humano se habíaolvidado de ser feliz…Dicen que toda persona lleva dentro de sí una historia, y que cada historia lleva dentro de sí unaverdad. En estos días de banderas y patriotas le doy las gracias a esta historia olvidada por habervenido a visitarme, por besarme en la cabeza y decirme que la cuente, que no importa quien la lea,que solo la cuente para que, de poquito a poco, la inocente jovialidad de la existencia se nos vayacolando por entre los agujeros negros de nuestras almas desgastadas.