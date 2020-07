Una investigación de la ULE revisa el rendimiento de los árbitros de baloncesto

Un árbitro de baloncesto en un partido de Ciudad de Ponferrada. / QUINITO

La revista International Journal of Performance Analysis in Sport ha publicado recientemente un trabajo titulado Systematic review of basketball referees performances, que recoge los resultados de una investigación realizada en base a la revisión sistemática de datos de 51 artículos, en la que ha participado el profesor de la Universidad de León (ULE), Alejandro Vaquera Jiménez.

Partiendo de la premisa de que “la importancia del árbitro de baloncesto durante la competencia hace que sea esencial identificar en detalle los factores que influyen en su desempeño”, el objetivo de la investigación era el de llevar a cabo una revisión lo más detallada posible que permitiera presentar un análisis de dichos factores, desde un triple punto de vista: físico/fisiológico, psicológico y decisional.

Los resultados obtenidos muestran la importancia e influencia del árbitro de baloncesto durante la competición y la necesidad de trabajar en su entrenamiento continuo de acuerdo con los requisitos del juego. Específicamente, son tres los aspectos principales en los que se aconseja que los árbitros deben trabajar para mejorar su rendimiento en los partidos: la toma de decisiones, la condición física y las situaciones de estrés.

Alejandro Vaquera, que es miembro del Grupo de Investigación VALFIS de la ULE, explica que en todos los estudios y publicaciones en los que participa, siempre intenta que los hallazgos tengan “una transferencia directa al deporte, a los entrenadores o árbitros en el caso del baloncesto, que es mi deporte y de lo que doy clase en el Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte“, y destaca que el elemento diferenciador del grupo de la ULE es el de “aportar a la práctica una perspectiva científica pero con una aplicación total al campo real”.

“El artículo ahora publicado”, explica Vaquera, “es un poco la continuidad de una línea de investigación que empezamos en 2015 con lo relativo a los árbitros de baloncesto de alto nivel. Mi rol en FIBA desde 2014 me permite poder estar presente y acceder a los árbitros en las competiciones más importantes: Mundiales, Juegos Olímpicos, Europeos… y además de dar un soporte asistencial, podemos investigar para mejorar los procesos de entrenamiento de los mismos y plasmar todo ello en evidencia científica”.

Toda esta actividad ha hecho posible que desde 2015 se hayan realizado desde el Grupo VALFIS de la ULE numerosas publicaciones en revistas de difusión internacional, en muchas ocasiones con profesionales de otras universidades, tanto españolas como internacionales.