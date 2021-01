Una manada de una decena de lobos mata a un vaca en La Cabrera

Natalia A. Turrado Una manada de diez lobos mataba la semana pasada a una vaca en La Cabrera. El dueño del animal, Jesús Lorenzo Fernández, ha conseguido una imagen del suceso lo que le servirá para pedir a la Junta de Castilla y León una indemnización. Y es que los ganaderos de La Cabrera llevan años padeciendo las cuantiosas pérdidas que ocasionan estos ataques a su ganado. El problema es que no pueden demostrarlo a menos que aporten pruebas gráficas.

Jesús Lorenzo lleva dedicándose a la ganadería siete años, y desde que comenzó los ataques de lobos son continuos. Saben que son ellos, el problema es que habitualmente no lo pueden demostrar, ya que cuando el lobo devora al ternero no deja rastro.

Sin embargo, esta vez los pillaron infraganti: “Diez lobos devoraron a una de mis vacas, y lo ha visto todo el mundo, porque fue un auténtico espectáculo. Un chico de La Baña observó como los diez lobos se tiraban encima de la vaca, y en cuanto me avisaron, saque una foto para demostrarlo”.

Este ataque se suma a los otros muchos que Jesús ha padecido, según relata cuando comenzó en el mundo de la ganadería, en la zona de La Bañeza, compró 40 novillas de un año: “En el primer mes me mataron seis, y al poco tiempo otras dos en la misma noche”. En el último año, el ganadero ha sufrido veinte ataques en una explotación de cien vacas.

Jesús, al igual que otros ganaderos, se quejan de que no reciben ningún tipo de ayuda por parte de la administración o los forestales: “Los forestales, quienes llevan un recuento de los lobos, y la administración saben el problema que sufrimos, sin embargo nadie hace nada porque políticamente lo correcto es defender a los lobos y no a los ganaderos“.

“Por si fuera poco, cuando tienes contratado un seguro, los peritos ‘echan balones fuera’, acusándonos de dejar el cadáver del ternero a la vista, y de que ha sido posterior el ataque del lobo. Cuando se comen un ternero, no pasa nada, pero cuando es uno detrás de otro y no puedes hacer nada, es insoportable”, explica Jesús.

La Junta de Castilla y León tampoco les pone las cosas fáciles: “Si por lo menos desde la Junta nos dieran el informe de que hay lobos en la explotación, nos quitamos un problema, para ir a la unidad veterinaria y demostrar que nos faltan terneros por ello. Porque claro, sino das de alta a los animales, incumples la ley, si les das de alta, y desaparecen, porque los lobos se lo comen, no puedes darlos de baja porque no hay cadáver, y tienes que denunciarlo, y encima te preguntan como han desaparecido”.

Hace un año y medio, Jesús mandó un escrito a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por este problema, ya que cuando le desaparecen los animales, le investigan para averiguar que ha hecho con ellos. Así, les pidió que le mandaran un informe de que había una presencia de lobos en las inmediaciones de su explotación, y aún sigue esperando la respuesta.

Soluciones

La solución que proponen a los ganaderos es que guarden sus vacas por la noche, pero lo que se preguntan ellos es donde guardarlas: “Los montes no son nuestros, si lo fueran haríamos una nave y los meteríamos allí, pero con contratos de un año que nos hacen, no te puedes arriesgar a hacer una inversión de miles de euros”.

El ganadero cree que se hace oídos sordos a esto porque “nos levantamos individuamente, no se protesta, no se quieren problemas, pero hay que tener en cuenta una cosa, la fotografía que he sacado está hecha a 300 metros del pueblo, ahora son animales, pero un lobo también puede atacar a una persona, necesitamos soluciones ya, no podemos vivir ni trabajar así”.