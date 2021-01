Una nueva mirada al Bierzo

La Mirada Circular

La Mirada Circular nació en 2007 como un proyecto de la Ciuden, y como tantos otros apenas pudo despegar antes de sumirse en una lenta agonía que terminó ocho años después, cuando ni siquiera en internet quedaba rastro de ella.

Es en ese momento cuando Álex, el responsable de Binatur junto a María José y su “gerente de 6 años”, Jorge, decide echarse al monte (nunca mejor dicho) y darle una nueva vida a la Mirada: “Por casualidad vi un día que lo habían dejado perder todo y lo compré”, explica. Así de fácil, o de difícil.

Ya metido en harina, lo primero que hizo fue poner en marcha los consejos que en su día había dado a los responsables del proyecto original: “Había rutas que acababan en sitios donde no había nada, así que modificamos alguna zona para que tuvieran alojamientos y servicios”. Aunque el trazado es esencialmente el mismo (310 kilómetros en un recorrido perimetral por el Bierzo), la nueva Mirada Circular orientó sus caminos hacia la BTT, “porque donde cabe una bici cabe una persona andando, pero al revés no siempre ocurre”, investigando rutas y desbrozando caminos “sacando horas de donde no las tengo”.

Además, con la intención de que pueda ser accesible durante todo el año y no quede restringida a los meses de verano, se creó un recorrido alternativo de invierno de 220 kilométros. “Comparte un 30 o 40 por ciento con la de verano, pero va a menor altura y recorre cuatro Caminos de Santiago: el de invierno, el francés, el primitivo y el labaniego”, apunta Álex. De este modo, donde el recorrido original alcanzaba algo más de 50 núcleos de población, las dos sendas actuales abarcan 92.

Vender Bierzo

Desde Binatur coordinan todo lo necesario para los que quieran hacer La Mirada Circular, desde buscar alojamiento a encargarse del traslado de equipajes entre etapas, contratar seguros o dar asistencia técnica, pero la ruta también puede hacerse por libre: “Para mí, la Mirada es una forma de contribuir al desarrollo del turismo en el Bierzo, de atraer a la gente. Hasta la ruta está en Wikiloc para quien quiera utilizarla. Empresarialmente no supone apenas ingresos, más bien gastos, pero la idea principal es promocionar la comarca, porque a partir de ahí podremos crecer todos”.

En este sentido, Álex tiene claro que, a pesar de lo que pueda parecer, al Bierzo le falta venderse: “Vivimos en el paraíso y no hacemos nada por él. El potencial que tiene el Bierzo es brutal, pero hay que saber venderlo y que no todo dependa de industrias contaminantes. Necesitamos gente que le eche un par y dejar de quejarse en Facebook. Al final, los empujones nos los dan desde fuera, como con el concurso de Fitur”.

Crecimiento sostenido

En los tres años que lleva activa La Mirada Circular ha conseguido un crecimiento que ni siquiera la pandemia ha conseguido frenar: “En 2018 vinieron nueve; en 2019 ya fueron más de veinte y el año pasado, con la que cayó, más de cuarenta. Eso los que pasan por Binatur, porque si miro en Wikiloc veo que son muchos más los que la hacen por su cuenta”.

Los buenos resultados animan a este emprendedor a seguir adelante, pero también haber conseguido lo que el proyecto original, respaldado hasta por el Gobierno de España, no pudo: que políticos de diferente signo estén dispuestos a arrimar el hombro: “Balboa, Folgoso, Barjas o Sancedo, por poner algunos ejemplos, han colaborado de un modo u otro. El alcalde de Ponferrada está muy motivado para hacer cosas y el de Molinaseca también”. La clave: hacerles ver que si se cuenta con profesionales, las cosas salen mejor.

Futuro

Predicando con el ejemplo, Álex colabora con otras familias, deportistas y amantes de de la naturaleza, la cultura y la gastronomía para seguir ampliando La Mirada Circular, que incluyen una ‘trail running’, variantes para bicicletas ‘gravel’, una prueba deportiva de una semana de duración o poner en marcha un ‘trail center’ en el complejo rural El Arbedal en Ocero.

“El objetivo final es crecer y ayudar al desarrollo del Bierzo, especialmente de las zonas de interior por donde menos gente se mueve”, concluye Álex.