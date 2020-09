Unanimidad del PP de León frente al “chantaje del Gobierno para apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos”

El presidente provincial del Partido Popular, Juan Martínez Majo, ha mantenido esta tarde un encuentro telemático con los alcaldes y portavoces del PP de León en la que se ha acordado por unanimidad unirse al manifiesto firmado por 31 alcaldes de importantes ciudades de España de diferentes signos políticos, un manifiesto contra la cesión al Gobierno de España de los remanentes de las corporaciones locales y en defensa de la libre disposición de estos ahorros, “que pertenecen a los vecinos de nuestros pueblos y ciudades, para destinarlos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades”.

Los populares de la provincia anuncian que “ninguno de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, mayoría en la provincia, va a ceder sus ahorros para financiar al Gobierno de Sánchez e Iglesias” y consideran que el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Abel Caballero supone “un recorte inadmisible de los fondos propios de las administraciones locales, un ataque a la autonomía municipal y un chantaje en toda regla a los ayuntamientos”, “ya que solo aquellos que cedan sus remanentes al Gobierno podrán acceder al fondo de 5.000 millones para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, dejando fuera de toda ayuda tanto a aquellos que no los cedan voluntariamente como a los que no puedan hacerlo porque no tienen ahorros”.

Martínez Majo lamenta que, además, esta “pretensión” se produzca en plena crisis sanitaria, económica y social olvidando “que los ayuntamientos y las diputaciones son las administraciones más cercanas y que están en la primera línea de atención a las necesidades de los ciudadanos”. “El esfuerzo económico de los ayuntamientos para la gestión de esta crisis está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo por parte del Gobierno de la Nación”, señala.