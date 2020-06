Uned y ULE organizan el 19º congreso de marketing público y no lucrativo con la participación de 235 expertos de 32 países

Sede de la UNED en Ponferrada. / QUINITO

La Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo (AIMPN/IAPNM), la UNED y la Universidad de León organizan el 19º Congreso Internacional de Marketing Público y No Lucrativo IAPNM (Sustainability: new challenges for marketing and socioeconomic development) 2020 del 2 al 4 de julio a través de la Cátedra de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible promovida por las dos universidades públicas con presencia en territorio leonés.

Se trata de un evento anual que reúne a expertos de todo el mundo para presentar y debatir los últimos avances científicos y prácticos en los campos público y no lucrativo del marketing –en relación a los cuales el congreso constituye un referente internacional–, así como, desde un punto de vista más amplio y multidisciplinar, cuestiones relacionadas con ámbitos más generales, como la RSC, la sostenibilidad o el desarrollo socioeconómico responsable.

El Comité Organizador está presidido por los profesores José Luis Calvo González (UNED), José Luis Vázquez Burguete (ULE) y Ana Lanero Carrizo (ULE).

Los temas objeto de debate incluyen, entre otros, los siguientes:

– Aspectos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad en el marketing público, no lucrativo y social

– Consumo y producción responsables

– Marketing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

– Cuestiones relacionadas con potenciales contribuciones del ámbito público, no lucrativo y social a la crisis sanitaria y socioeconómica del Covid-19

– Marketing verde

– Marketing con causa (Cause-Related Marketing, CRM)

– Marketing en servicios transformadores (salud, educación, transporte público…)

– Enfoques de turismo sostenible para el marketing de destinos y ciudades

– Herramientas digitales en marketing público, no lucrativo y social

– El branding en organizaciones públicas, no lucrativas y sociales

– Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

– Desarrollo socioeconómico sostenible

– Co-creación de valor en los ámbitos público, no lucrativo y social

– Colaboraciones públicas y privadas, enfoques del Cuarto Sector

– Comportamiento y gestión de las donaciones

– Reclutamiento y gestión de voluntarios

– Innovación y experiencias docentes en los campos anteriores

– Otras cuestiones relacionadas

Este congreso viene desarrollándose desde sus inicios de forma presencial, estando previsto que las sesiones de trabajo de este año 2020 tuvieran lugar en León y Ponferrada, si bien las circunstancias excepcionales debidas al brote de coronavirus llevaron a adoptar la decisión de celebrar esta 19ª edición de forma virtual.

Así, las intervenciones se realizarán online (streaming) gracias al soporte del Centro Tecnológico INTECCA de Ponferrada y el equipo liderado por Jorge Vega Núñez, que de este modo asume el reto que supone coordinar la presentación de los 109 trabajos propuestos en las tres lenguas oficiales del congreso (inglés, español y portugués), por parte de 235 autores, de 96 instituciones de 32 países con husos horarios muy diferentes: Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Croacia, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Hungría, India, Irlanda, Italia, Nigeria, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Sudáfrica, Suecia, Pakistán, Reino Unido, República Checa, Turquía, y Uruguay.