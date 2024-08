Unidad Leonesa cifra en un 15% el descenso de la población en León desde que pertenece a la autonomía

El grupo de reflexión y debate Unidad Leonesa en el Bierzo cifró este martes en un 15 por ciento el descenso de población en la provincia leonesa desde que pertenece a la Comunidad, con un solo punto de diferencia entre la capital de León y la comarca del Bierzo.

El colectivo se presentó hoy en Ponferrada con el objetivo de hacer un llamamiento a la sociedad berciana para que se impliquen en la lucha por lograr una autonomía uniprovincial de León, objetivo al que aspira Unidad Leonesa. “En el Bierzo también hay apoyo”, dijo el portavoz de la agrupación, Javier Callado. “Solo hay un punto de diferencia en la pérdida de población entre León y el Bierzo, con la diferencia de que en la capital ha sido de forma progresiva y en la comarca ha sido más rápida”, explicó.

Unidad Leonesa aseguró que lucharán “hasta el final” para lograr este objetivo “siempre de forma legal” y asegura que el artículo 144 de la Constitución avala su petición para acabar con más de 40 años de abandono por parte de la Junta de Castilla y León. “Queremos dos distritos, con León y Ponferrada como cabeza, para que el Bierzo tenga los servicios que se merecen porque una persona que sufre un infarto en Villablino no tiene por qué desplazarse hasta León si cuenta con un Hospital importante en Ponferrada, que solo está a 60 kilómetros”, dijo.

También recordó la existencia del Consejo Comarcal, una entidad que “la Junta no quiere nutrir. Debería haberle cedido competencias y se limita a darle un presupuesto anual de cinco millones de euros, que es lo que maneja un ayuntamiento”, lamentó.

Callado recordó que 68 ayuntamientos de la provincia han votado algún tipo de moción para pedir una comunidad de León y 61 la han aprobado. El último, ayer mismo, en Villablino y en el Bierzo lo ha hecho Toral de los Vados. También la Diputación de León se suma a este sentimiento.

Además Unidad Leonesa no se cierra a una posible incorporación de Zamora y Salamanca, aunque considera que el sentimiento en su población no es el mismo y no están tan castigadas como León.

Por su parte el presidente de esta agrupación, Rogelio Blanco, se apoyó en la historia de la provincia para justificar esta petición, que llevarán a todas las instituciones. “Hay una tergiversación importante de la historia leonesa y ya está bien. Somos lo que somos, ni más ni menos que nadie y resulta insultante que cambien nuestra historia”, aseguró.

Blanco afirmó que están escuchando la voz de los ciudadanos porque desde que se formó Castilla y León hay “una carencia democrática en la provincia” y los partidos políticos “no hacen nada”. “No se ha escuchado la voz de los leoneses, sus quejas y malestares. Existe un modo de ser leonés y de ser berciano”, aseguró.

El presidente recordó que este es un proceso que debe surgir “desde abajo” con el apoyo de toda la sociedad. “Tengo que hacer una denuncia radical. Mientras no se atienda la voz de los leoneses la democracia tendrá un déficit”, dijo y recordó que España y Europa han crecido pero León no. “Es paradójico que pase esto en la cuna del parlamentarismo, la región más histórica y no se atiende. Tenemos razones históricas y racionales”, concluyó.