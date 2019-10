Unidas Podemos concurre a las elecciones con el objetivo de “mejorar la vida de todas las personas de León”

Presentación de las candidaturas al Congreso y al Senado de la coalición Unidas Podemos en la provincia de León / C.S. Campillo

Unidas Podemos concurrirá a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre para “llevar la problemática de la tierra al Congreso y al Senada y así mejorar la vida de todas las personas de León”.

Para ello, repetirá Ana Marcello como número uno en la lista al Congreso, “con las mismas fuerzas de siempre y el orgullo de volver a afrontar un reto” que supone “una responsabilidad” que asume “de manera colectiva”, desde la misma coalición, Unidas Podemos, “porque es el instrumento que será capaz de cambiar las condiciones políticas y sociales para erradicar las problemáticas existentes”.

Marcello criticó la “cerrazón” de Pedro Sánchez por “no entender que el bipartidismo se rompió en las calles con el 15M”, algo ante “lo que no se va a bajar las manos para que volver a él”, sino que luchará por “implantar una nueva cultura del diálogo y el pacto”.

Para la candidata al Congreso, “los motivos para formar parte de la política siguen estando vigentes”, como son “el parto, la despoblación, la falta de oportunidades o los recortes en servicios sociales”, por lo que “quedan por delante más de 40 días de trabajo para que el día 10 de noviembre se vuelva a oír la voz de León en el Congreso”.

Junto a ella, participa en esta lista Juan Carlos González Vidal, que aseguró que “volverá a unas elecciones que nadie quería, para plantear soluciones para el país y para la provincia de León, por la que daremos la pelea como siempre”.

También lo hará Carmen Franganillo, quien asegura que la candidatura pretende “llevar la problemática de la tierra al Congreso y al Senado, para mejorar la vida de todas las personas de León”, pero también de España, “porque necesita un gobierno de izquierda que pueda transmitir los problemas de los trabajadores y romper con políticas conservadoras de retroceso de derechos”.

La lista al Senado está encabezada por Pabel Albán, que quiso lanzar un mensaje al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al decirle “que no le debe quitar el sueño que haya diputados en el Gobierno, sino que este invierno no haya ni una sola familia que no llegue a fin de mes”, razón por la que, junto a Unidas Podemos, saldrá a ganar.

Una lista al Senada que también cuenta con Javier Arias, para quien es “vital e importante que la gente vote a Unidas Podemos el 10N” tras meses en los que “el PSOE no ha querido llegar a acuerdos con coaliciones de izquierda de peso” y la “amenaza de que ahora pueda hacerlo con partidos de centro derecha”.