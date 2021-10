La Unión de Jubilados de Castilla y León lucha para que “los pensionistas del futuro no se jubilen a los 75 años”

"No puede ser que se pretenda alargar la jubilación hasta los 75 años cuando el 40% de nuestros jóvenes no trabaja. Son aberraciones"

Unión de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León / EBD

El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Castilla y León, Pablo Zalama Torres, valoró este jueves 14 de octubre en Ponferrada el acuerdo al que llegaron los sindicatos y el Gobierno sobre las pensiones. “Hemos ganado una batallita pero no hemos ganado la guerra. Es más, no hemos ganado nada, lo que hemos hecho ha sido recuperar todo lo que nos quitaron porque al final hemos superado esa barrera que había de 0,25 y se nos va a pagar ya con arreglo al IPC”.

En El Bierzo hay registrados actualmente un total de 17.199 pensionistas, mientras que la cifra en la provincia de León asciende hasta los 142.273.

De las 15 medidas que se han acordado en el pacto de Toledo con los empresarios, los dos sindicatos mayoritarios y el Gobierno, que todavía lo tienen que llevar al Parlamento para aprobarlo, “existen 9 medidas fundamentales entre las que se encuentra el objetivo del Ministerio de la Seguridad Social de asegurar la futura Seguridad Social. Zalama subraya que “lo que quiso hacer el Gobierno del PP es descapitalizar la Seguridad Social para privatizarla porque vaciaron la bolsa de las pensiones”.

“Con las cotizaciones de los trabajadores se estaba pagando la financiación o la subvención de las contrataciones. Si un empresario no tiene trabajo no contrata a nadie y si contrata a alguien no hay por qué subvencionarlo. Lo que tenemos que hacer es habilitar fondos para pagar esas pensiones y eso se hace a través de los Presupuestos Generales del Estado y de los impuestos, como en todos los países europeos. También hablaban de que era un chollo estar jubilado y lo curioso es que estamos 4 puntos por debajo de cualquier país europeo”, explicó el secretario general de de Jubilados y Pensionista Castilla y León.

Sin embargo, “lo fundamental para nosotros no son los pensionistas del presente, si no nuestros hijos y nuestros nietos, los pensionistas del futuro. No puede ser que se pretenda alargar la jubilación hasta los 75 años cuando el 40% de nuestros jóvenes no trabaja. Son aberraciones. Además, hay sectores en los que, por la dificultad y el esfuerzo físico que requiere, no se pueden jubilar tan tarde”.