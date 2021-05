Lorena González, durante la presentación. / QUINITO

La Universidad Feminista vuelve a Ponferrada para reivindicar la igualdad y acabar con el machismo a través de la formación y la pedagogía; y generar conciencia feminista con el fin de avanzar hacia la existencia de una sociedad más libre, justa, diversa y tolerante. Y es que estos son de nuevo los pilares fundamentales sobre los que se asienta la segunda edición de la Universidad Feminista que se celebrará entre el 2 y el 30 de junio en Ponferrada para “renovar el firme compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres”.

Por segundo año consecutivo, la Concejalía de Igualdad que dirige Lorena González va a desarrollar un extenso programa de charlas y actividades feministas con el que se quiere alertar sobre los problemas tan preocupantes que aún quedan por resolver en nuestra sociedad como la lucha por la igualdad, los roles de género, el ecofeminismo, el racismo, el mercado laboral o la explotación sexual, entre otros. “El objetivo es la de dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para identificar, combatir y no reproducir inconscientemente la violencia machista que sigue operando e imperando en el mundo en el que vivimos”, afirma.

Hasta la capital del Bierzo se desplazarán investigadoras y expertas tan relevantes como Bárbara Tardón, especialista en violencia de género y asesora actual de la ministra de Igualdad (2 de junio); Carla Antonelli, activista por los derechos LGTBI y trans (7 de junio); Angélica Velasco, profesora universitaria de ética y filosofía política (8 de junio); la periodista Irantzu Varela (14 de junio), la filóloga y escritora Alba González (15 de junio), y la también escritora Desirée Bela (18 de junio); además de María Castejón, crítica de cine, ensayista y docente (21 de junio), y Soledad Murillo, socióloga y una de las impulsoras de la ley contra la violencia de género (22 de junio). Todas las ponencias, que comenzarán a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura, serán gratuitas y abiertas hasta completar el aforo, y se desarrollarán con todas las garantías sanitarias para cumplir con todos los protocolos exigidos por la pandemia.

De forma paralela, el programa de la Universidad Feminista se completa con la exposición fotográfica “No seas cómplice”, que se expondrá en el Museo del Ferrocarril desde el 2 al 30 de junio; el documental “Chicas nuevas 24 horas” dirigido por Mabel Lozano (10 de junio); además de dos obras teatrales: “Mariposas negras” (17 de junio) y “Abandónate mucho” (26 de junio) que se representarán en el Teatro Bergidum y donde ya se pueden recoger las entradas.

Siete mujeres asesinadas en una semana

Tras una semana donde siete mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en nuestro país, Lorena González ha querido hacer hincapié en que la violencia machista “va mucho más allá” de la violencia física y los asesinatos. “Es la brecha salarial, la absoluta asunción de las tareas de cuidados, es el acoso callejero que sufrimos cuando vamos si no vamos acompañadas de un hombre, es el acoso sexual en el trabajo, es el hecho de ostentar los trabajos más temporales, peor remunerados y menos valorados profesionalmente de nuestra sociedad. Es el hecho de que a las mujeres se nos siga animando permanentemente a anteponer las necesidades de los demás; crianza, tareas del hogar, cuidado de los familiares dependientes…a las nuestras propias truncando de este modo nuestras carreras profesionales y nuestro desarrollo personal. Exigiéndonos el doble que a nuestros compañeros varones. Es el miedo que todas sentimos al ser la próxima en abrir el telediario, la próxima Laura Luelmo o la próxima Diana Quer cuando volvemos a casa solas”.

Y añade: “Son las mujeres explotadas sexualmente en un país que no persigue la prostitución. Son las víctimas de trata. Son las estructuras que perpetúan nuestro papel secundario o la cosificación de nuestros cuerpos. Es la pornografía con la cual se sexualizan nuestros y nuestras jóvenes y que les enseña a azotarnos, violarnos cuando estamos inconscientes, a penetrarnos violentamente y a que nuestro deseo, placer o simple integridad física no importa en absoluto. La violencia machista no sólo se traduce en asesinatos u ojos morados. Es una violencia física estructural que se manifiesta de múltiples formas con la cual el patriarcado nos deja claro cuál es el lugar que debemos ocupar en la sociedad”.

Por este motivo, González insiste en que es fundamental que la ciudadanía, sobre todo los y las más jóvenes, tengan “una visión amplia” de lo que se está denunciando socialmente cuando se habla de violencia machista. “Es importante que cuando asistamos a situaciones de violencia, cuando seamos conocedores de que se está produciendo un comportamiento machista lo señalemos y lo condenemos”.

Precisamente, la Universidad Feminista —asegura— trata de hacer ver la importancia de tomar parte activa en la erradicación de dicha violencia, y cuando asistamos a actitudes de pareja tóxicas, cuando recibamos fotos o vídeos sexistas o pornográficos en nuestros móviles, cuando se vanalice la prostitución en nuestra presencia, cuando seamos testigos o nos cuenten un caso de acoso sexual, debemos saber actuar y saber las herramientas que existen.