Los alumnos de la Universidad de León podrán solicitar la beca hasta el 14 de octubre

Estudiantes a las puertas del Campus de la ULE en Ponferrada / QUINITO

Los alumnos que vayan a realizar estudios de grado o de máster en el curso 2021-2022 en la Universidad de León (ULE) tienen de plazo hasta el 14 de octubre para presentar sus solicitudes de becas y ayudas al estudio de la convocatoria del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y el Ministerio de Universidades, que fue publicada en el BOE el pasado 3 de agosto.

En el portal (https://www.becaseducacion.gob.es) se recogen las becas y ayudas a las que pueden optar los alumnos, en un apartado informativo en el que se detallan los requisitos, los plazos, las cuantías y cómo realizar la solicitud. El primer requisito que se debe cumplir es el de estar registrado en la sede electrónica del MEFP, para así poder rellenar el formulario de solicitud online. Este registro se realiza una sola vez y servirá para entrar y solicitar la beca también en otros cursos académicos.

¿CÓMO SOLICITAR LA BECA?

Los pasos que han de seguir los alumnos que deseen pedir una beca son los siguientes:

-1.- Si cumples con los requisitos, prepara el borrador. Si tienes alguna duda, puedes consultar las secciones de ‘preguntas frecuentes’ y ‘vídeos’ en la web del ministerio.

-2.- Presenta la solicitud. Si has completado el proceso correctamente, podrás descargar el resguardo que justifica la presentación de la beca. En la sede electrónica, aparecerá el mensaje ‘presentada’.

-3.- La Unidad de Becas tramitará tu solicitud. En caso de que falte algún documento, te lo requerirá.

-4.-Resolución de la solicitud. Se te comunicará si te corresponde o no la beca mediante una notificación en tu carpeta ‘Mis notificaciones’. Será una resolución provisional: si no estás de acuerdo, podrás reclamar presentando alegaciones dentro del plazo de 10 días.

-5.- Recibe el importe de la beca. Una vez que hayas recibido la notificación, se abonará la cantidad que te corresponda en tu cuenta. El importe tardará podrá estar fraccionado en dos pagos si has recibido una parte fija y otra variable.

-6.- Publicación de las listas definitivas. Si no te han concedido la beca o no estás de acuerdo con la cuantía, podrás presentar un recurso de reposición, pero solo podrás hacerlo después de la publicación de las listas definitivas en la web del MEFP.

Los estudiantes universitarios recibirán, de base, un importe equivalente a los créditos de los que se matriculen. A ello se suma un complemento de ayuda por renta familiar de hasta 1.700 euros y de hasta 1.600 por cambio de residencia durante el curso escolar.

Cerca de 400.000 universitarios recibirán ayudas

Es el tercer año consecutivo que se incrementa la financiación, ésta vez en más de 128 millones, hasta alcanzar los 2.038 millones de euros, en parte para incluir la entrada de nuevos beneficiarios como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

A modo de balance se puede reseñar que desde 2018 la cifra se ha aumentado un 39,6% y el número de beneficiarios en un 24,5%, lo que permitirá que las becas generales lleguen a unos 850.000 estudiantes (390.000 de enseñanzas universitarias y 460.000 de enseñanzas no universitarias). En el curso 2020/2021, obtuvieron estas becas unos 362.783 universitarios y 427.810 no universitarios.