UPL anuncia actividades frente a la “provocación” de la Junta de celebrar Villalar en León

Unión del Pueblo Leonés anunció este miércoles que el próximo 23 de abril organizará “actos y actividades “en desagravio de toda la Región Leonesa” frente a la “provocación” que aseguraron que supone que la Junta de Castilla y León pretenda celebrar en León la Fiesta de Villalar, así como “en reivindicación del derecho a la propia autonomía”.

Así lo avanzó hy el vicesecretario de UPL, Eduardo López Sendino, quien denunció que la Junta de Castilla y León “ha cambiado el guion de la fiesta del 23 de abril pretendiendo, según la propia Junta, una mayor participación social y divulgar la idiosincrasia de la comunidad, en una vuelta de tuerca del adoctrinamiento”, para lo que “pretende celebrar actos e incluso un izado de bandera en León y en Ponferrada”.

El leonesista recordó que desde la formación “se ha indicado siempre” que la celebración del 23 de abril se trata de “una fiesta impuesta”, ya que “en la torpeza de la propia Junta celebran una derrota”, mientras que “no significa nada para los leoneses y toda la Región Leonesa”.

“Es evidente que la mayoría de los leoneses no solo no nos sentimos castellanos, sino que, por mucho esfuerzo que haga la Junta en sus intentos de adoctrinamiento, no nos sentimos a gusto en esta Comunidad Autónoma impuesta, por lo que en los fastos que pretende celebrar la Junta en León son una auténtica provocación y un despilfarro”, resaltó Eduardo López Sendino, al tiempo que consideró que “la Junta podría utilizar el dinero en materias fundamentales como en sanidad o educación y dejarse de auténticas idioteces como la ahora propuesta”.

Por este motivo, el leonesista insistió en que UPL “no se quedará de brazos cruzados” ante una “provocación” que se mostró convencido de que “será seguida por los palmeros de la Junta o aquellos estómagos agradecidos que siempre han existido incluso en periodos de dictadura”.