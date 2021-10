UPL-Bierzo considera que esta comunidad autónoma es cada vez menos Bierzo, menos León y más Valladolid

Llaman la atención de los bercianos para que no crean las promesas y palabras vacías de los representantes de la Junta en los actos recientemente celebrados por el bicentenario de la creación de la provincia de El Bierzo

Desde UPL-Bierzo nos dirigimos directamente a toda la sociedad berciana, cabreiresa y lacianiega para que no tomen en cuenta nada de lo que los representantes de la Junta que nos gobiernan desde Valladolid, vienen a prometer a El Bierzo y que después desde allí desdicen sin ningún rubor o vergüenza.

En estos días, se han hecho varios tipos de homenajes por el bicentenario de la creación de la provincia de EL Bierzo que de aquella se escribía “Vierzo” y cuya capital era Villafranca del Vierzo, homenajes que hacen que no nos olvidemos de lo que un día fuimos y que los políticos de los partidos mayoritarios y alguno bercianista se encargan de aprovechar para enviar un mensaje a la sociedad de lo que fuimos, mencionando en su discurso “populista” el nombre de nuestra querida tierra reiteradamente, pero que en verdad es eso, un discurso, porque en instituciones superiores no reclaman ni defienden lo que a nuestra tierra le interesa.

Políticos que cuando están en el poder gobernando no hacen, se contradicen y callan lo que en la oposición reclaman dicen y no callan, es decir en la oposición prometo lo que hay que hacer y en el gobierno no hago nada de lo prometido, unos porque pertenecen al Gobierno Autonómico y otros porque pertenecen al Gobierno Central.

Año tras año vienen a prometernos lo que hace décadas ya nos han prometido y no han hecho.

El Consejo Comarcal sigue sin competencias directas a excepción de la de turismo, sin presupuestos acordes a sus necesidades, sin sede oficial propia, prometida por la Junta hace más de una década, y estos representantes del Consejo Comarcal y de la Junta siguen queriéndonos convencer de las bondades de estar en esta Comunidad. En la situación en la que estamos actualmente, ya no es creíble este discurso.

Desde UPL – Bierzo nos preguntamos por qué desde El Consejo Comarcal siguen defendiendo un autogobierno irreal del Bierzo bajo el yugo de la Junta desde Valladolid y no defienden el autogobierno real de la Autonomía de la Región Leonesa, que por derecho nos corresponde como Región, (cómo todas las demás regiones), donde El Bierzo sí tendría un verdadero autogobierno con competencias bien definidas.

Los políticos que dicen representarnos a toda la sociedad berciana callan y siguen transigiendo con limosnas y mentiras dadas y dichas por la Junta, políticos que viven de la política, con discursos donde todo son bondades para El Bierzo, pero que en la realidad solo quedan en eso, en palabras, porque cada vez estamos más aislados, empobrecidos, envejecidos y despoblados.

A la Comarca de El Bierzo se le defiende en los presupuestos autonómicos y centrales acordes a las necesidades de este territorio y con la ejecución de los proyectos que siguen guardados en “los cajones del olvido”, o que los van a ejecutar en otras provincias.

Desde UPL – Bierzo, queremos llamar la atención de la sociedad berciana para que reflexione bien qué es lo que le conviene a El Bierzo, porque lo que realmente es importante, son los hechos no las palabras.

Si estos políticos, nos representaran como es debido, defenderían y reclamarían en serio, fuesen del partido que fuesen, todos estos proyectos importantes para el desarrollo económico y social de nuestra tierra.

Esta Comunidad Autónoma y sus políticos nos han llevado a esta situación de agonía en la que si seguimos así, será muy difícil de revertir.

José Ramón García Fernández

Portavoz de la Gestora de UPL-Bierzo