UPL-Bierzo pide que Junta y al Gobierno aborden el aislamiento de la comarca

José Ramón García, de UPL. / UPL

El procurador berciano de Unión del Pueblo Leonés, José Ramón García, ha emplazado a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España “a tomarse en serio” la situación de la comarca y que “pasen de las promesas a los hechos porque lo que queremos son inversiones para la comarca, que es lo que necesitamos”.

Así se ha referido tras conocer los datos de pérdida de población en la comarca del Bierzo, por los cuales desde la formación leonesista se ha mostrado “una importante preocupación después de acumular tantos años de pérdida de población sin que se reviertan las cifras. Es necesario que las dos instituciones afronten este problema y pasen de la teoría a la práctica”, dijo en un comunicado.

García considera que Junta y Gobierno de España “no se implican como debieran con la creación o mejora de infraestructuras ya existentes y que permitirían desarrollar una comarca con muchísimo potencial”. Esa falta de infraestructuras hace “que no sea una zona atractiva para los empresarios, no se asienten empresas, no se cree empleo y la juventud se vea obligada a emigrar de la comarca”.

Además, destacó que el saldo vegetativo en esta comarca también “es negativo por un mayor número de defunciones que de nacimientos fruto de la situación en la que nos encontramos”. Es por ello que demandó que la institución autonómica y la nacional “se tomen en serio el tema de la despoblación y empiecen a trabajar para eliminar el aislamiento en el que nos encontramos”.

“Es necesaria que se creen y ejecuten las infraestructuras necesarias para desarrollar la comarca como son el ferrocarril o las autovías hacia Galicia, el Principado de Asturias o el resto de la provincia y de la Comunidad porque sino estamos abocados a estas cifras y a permanecer en esta situación”, sentenció.