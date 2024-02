UPL califica de “insulsas y poco ambiciosas” las cuentas de la Junta para este año

Los leonesistas lamentan la “escasa ambición” de la Junta para proyectos en León, Zamora y Salamanca y la renuncia a otros no ejecutados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el vicepresidente, Juan García-Gallardo; y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comparecen en rueda de prensa para presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024. / Ical

Unión del Pueblo Leonés calificó este domingo de “insulsos y poco ambiciosos para la Región Leonesa” los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2024 debido a que “se echan en falta numerosos proyectos necesarios para esta tierra”, mientras que la inversión prevista para los que sí se recogen “por lo general, es escasa de cara a poder dar un impulso decisivo a los proyectos”.

Unos presupuestos que consideraron que son “continuistas” respecto a los del año pasado, por lo que apuntaron que “si el año pasado dijimos parecían una oportunidad perdida para la Región Leonesa, la falta de ambición de las cuentas para 2024, con unas inversiones casi calcadas a las del año pasado que en buena medida no se ejecutaron, no hacen sino reincidir en no dar una oportunidad al futuro de nuestra tierra”.

Desde UPL apuntaron que las partidas provincializadas para León, Salamanca y Zamora apenas suman el 22’5 por ciento del total y recordaron que casi la mitad, el 45 por ciento, se recoge como partidas sin provincializar, aunque “evidentemente esas partidas se quedan mayoritariamente donde están las sedes de las instituciones autonómicas”. En este sentido, se refirieron, por ejemplo, a los 455.067 euros destinados a mejoras en el edificio del Centro de Soluciones Empresariales o los 178.000 y 132.750 euros destinados respectivamente a las sedes del Instituto Tecnológico Agrario y la Consejería de Cultura, que “están ubicados en la provincia de Valladolid, aunque la inversión en ellos se recoge como inversión general de la Comunidad”.

Para la formación leonesista, los presupuestos “no responden a los intereses de las tres provincias leonesas” y lamentaron la “falta de implicación del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta para crear un mayor tejido económico e industrial en la Región Leonesa”, apuntando el hecho de que entre Salamanca, Zamora y León apenas superan el 20 por ciento del total de la inversión de la Junta en creación de suelo industrial por parte del ICE, partida que además se ve reducida en el conjunto de la Comunidad Autónoma respecto al año pasado.

En este aspecto, los leonesistas denunciaron un desfase entre León y Castilla por parte del Instituto de Competitividad Empresarial y señalaron que “solamente la inversión destinada por el ICE para el polígono industrial vallisoletano Canal de Castilla, que supera los siete millones de euros, es superior a la que suman todos los polígonos de León, Salamanca y Zamora, siendo el de Ciudad Rodrigo, con tres millones, el que más recibe del ICE en la Región Leonesa”, aunque desde UPL recordaron que el año pasado dejó sin ejecutar el millón de euros que había presupuestado para este polígono en 2023.

No obstante, la formación sí valoró positivamente que este año haya una mayor implicación inversora por parte del Somacyl para impulsar la urbanización de suelo industrial en la Región Leonesa, con partidas que sí consideraron importantes en los polígonos de Villadangos, El Bayo, Ciudad Rodrigo, Monfarracinos y el Parque Tecnológico de León, lo que “palia parcialmente la falta de interés del ICE”.

La falta de ejecución de “numerosos proyectos presupuestados” por parte de la Junta en las provincias leonesas es algo que también denunció UPL, que consideró “especialmente sangrante el caso de los centros de salud”, señalando que la Junta no invirtió “ni un euro de lo presupuestado” en los de Villaquilambre, El Zurguén, Villalpando, Benavente Sur, Puebla de Sanabria, Virgen de la Concha o Aliste, con una inversión “casi nula” en los de Prosperidad y Santa Marta de Tormes, y un porcentaje de ejecución “muy baja” en los de Sahagún y Pinilla.

En materia de Movilidad, lamentaron la ausencia de nuevos proyectos y la reducción de los que se recogían el año pasado, aunque no se llegasen a llevar a cabo, “limitándose las inversiones a proyectos ya presentes en las cuentas de 2023 para los que, por lo general, la inversión prevista no llegó a lo presupuestado”.

Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés avanzaron que trabajarán en las Cortes en la fase de debate de los Presupuestos para proponer una “profunda modificación” de las cuentas autonómicas a través de enmiendas parciales, al considerar que los Presupuestos presentados por la Junta “están lejos de las necesidades de León, Zamora y Salamanca”.