UPL centra su programa en una ‘Vertebral leonesa’ de 230 kilómetros entre Sahagún y Toral de los Vados como “clave para el desarrollo”

La Unión del Pueblo Leonés presenta en Ponferrada su candidatura al Congreso encabezada por Miguel Ángel Díez (D), y el del Senado Javier Callado (I)

Unión del Pueblo Leonés presentó hoy en Ponferrada sus candidaturas para el Congreso y el Senado, encabezadas por Miguel Ángel Díez Cano y Javier Collado, respectivamente, con la que se pretende “romper todas las barreras electorales existentes hasta ahora” mediante un programa centrado en una estructura denominada ‘Vertebral leonesa’, que abarca 230 kilómetros entre Sahagún y Toral de los Vados y que supondría la “clave para el desarrollo de la provincia”.

“Queremos ir a Madrid, llevar la voz de León al Congreso y al Senado y que no haya ningún tipo de cortapisa por tener que preguntar a nadie lo que hay que decir en ambas cámaras, porque hasta ahora, todos los representantes nos han llevado una situación de franco declive que hay que frenar para evitar que León caiga en la irrelevancia”, puso de relieve el candidato al Senado, Javier Callado Cobo, quien apuntó que la provincia pierde sistemáticamente durante los últimos decenios entre 3.000 y 5.000 habitantes por año.

Por este motivo, UPL concurre a las elecciones generales del próximo domingo con “el programa más ambicioso que nunca se ha hecho para la provincia” y que cuenta con un conjunto de reivindicaciones enmarcadas en un plan general que basa todo su soporte en el apoyo a una estructura principal denominada la ‘Vertebral leonesa’.

Esta ‘Vertebral leonesa’ arranca en Sahagún, lindando con Palencia, y termina en Toral de los Vados, lindando con Galicia, de modo que abarca 230 kilómetros en los que “se concentran las autovías, los ferrocarriles, las líneas de fibra óptica y los gasoductos”, por lo que “es ahí donde está la clave del desarrollo de la provincia”. Además, en 20 kilómetros a ambos lados de dicha línea residen 370.000 personas de las 448.000 que viven hoy en la provincia.

De igual manera, la formación leonesista apuesta por “centrar los esfuerzos” para que “no decaigan los dos núcleos que tiran de la provincia”. Así, según las cifras aportadas, Ponferrada ha pasado de 68.000 a 63.000 habitantes y León ciudad de 148.000 a 120.000. De igual manera, esta pérdida de población “también tiene que ser frenada en todos los nodos intermedios”, como Astorga, Bembibre, Villafranca del Bierzo, Cacabelos, La Bañeza, Villablino o Cistierna.

Para lograr este objetivo, el candidato al Senado destacó como “claves” la “actividad económica, la capacidad de atracción de empresas y la creación de un ecosistema económico y empresarial atractivo”, algo que “nadie ha transmitido a Madrid hasta ahora” y que “UPL llevará hasta sus últimas consecuencias”.

Autonomía

No obstante, el candidato al Senado, Javier Callado Cobo, quiso dejar claro que UPL es “el partido de la autonomía de la Región Leonesa”, de manera que, en el caso de llegar a Madrid, “se va a transitar uno de los seis caminos legales existentes para alcanzarla”. Callado Cobo se mostró convencido de que esta será “la única vía que permitirá desarrollar el plan que permite proyectarse en el futuro y ser una provincia próspera”.

En este sentido, el candidato al Congreso, Miguel Ángel Díez Cano, consideró “importante” poder llevar a las cámaras “la voz de todo lo que ha pasado en 40 años y cinco meses con el Estatuto de Autonomía”, al que se refirió como “la ley orgánica más ruinosa y que más ha castigado a la Región Leonesa”.

Una ley orgánica en la que “de dos regiones, Castilla y León, solo se ha desarrollado una”, de forma que “de los 91 artículos con los que cuenta en la actualidad, ninguno hace referencia a la Región Leonesa”, mientras que “ninguna de sus tres reformas estatutarias ha intentado velar o modificar el estatus actual”.

“Somos una región que no ha sido desarrollada vía estatutaria y después de 40 años no podemos seguir en una legislación que nos lleva a la ruina más absoluta en todos los sentidos”, afirmó Miguel Ángel Díez Cano, quien aseguró que la primera reivindicación parlamentaria que llevará UPL a Madrid será “la transmisión del tránsito en el que llevamos 40 años en aras de una modificación que está permitida”.

Consciente de que “es inviable e imposible que desde Valladolid se haga caso”, el candidato al Congreso confió en que desde Madrid, una vez que conozcan la problemática, “se puede revertir la situación e instar una reforma”. No obstante, advirtió que si esto no ocurre, “se llevará el hecho y la identidad leonesa a Europa”, donde “seguramente cause un poco más de miedo”, porque “hay que hacer comprender a la sociedad española y a la Cámara que no es justo lo que se ha producido con la provincia desde hace más de 40 años”.