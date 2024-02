UPL considera “contradictorio y burlesco” el discurso de Pollán en el acto por el aniversario del Estatuto

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, durante el acto institucional del 41 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. / Rubén Cacho

Unión del Pueblo Leonés se mostró “molesta” con varias parte del discurso ofrecido por el presidente de las Cortes autonómicas, Carlos Pollán, durante el acto institucional por el 41 aniversario del Estatuto de autonomía de Castilla y León, al considerarlo “contradictorio y burlesco con la Región Leonesa”, así como por el hecho de que puso “en duda la mayor antigüedad de la Universidad de Salamanca equiparándola a la de Valladolid”.

Para los leonesistas algunas de las partes del discurso son “paradójicas”, entre las que destacaron la mención hecha a las Cortes del Reino de León de 1188, que el presidente del parlamento autonómico ligó a una “herencia” mediante la cual “nadie es más nadie” y la Comunidad es “igual al resto de españoles”, mientras que “se priva a la Región Leonesa de su derecho constitucional a ser una Comunidad Autónoma por amaños políticos, rompiendo esa igualdad con el resto de España y haciéndola menos que el resto”.

Por ello, los leonesistas consideraron “muy triste tener que escuchar desde instituciones de una Comunidad autónoma impuesta por encima de los derechos constitucionales de la Región Leonesa que nadie es más que nadie cuando están propugnando lo contrario, más aún cuando la Región Leonesa ha perdido 180.000 habitantes desde su inserción en Castilla y León, teniendo la peor evolución socioeconómica de Europa”.

Desde UPL señalaron que “si realmente se quiere hacer cumplir la Constitución y que los leoneses no sean menos que el resto”, se debería “dejar de violar el derecho de la Región Leonesa a ser Comunidad Autónoma” o , al menos “si quieren que se tome en serio el discurso del presidente de las Cortes cuando ha dicho que no mirarán hacia otro lado cuando se infrinjan las reglas o que se está penalizando a ciertos territorios por ser leales a España”, ya que “es precisamente lo que se ha hecho y se sigue haciendo con la Región Leonesa”.

Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés -cuyos representantes no acudieron al acto- mostraron también su malestar por que el presidente de las Cortes de Castilla y León haya manifestado en su discurso que “Valladolid y Salamanca compiten por ser la universidad antigua”. Un hecho que los leonesistas calificaron como “absurdo” y explicaron que “dado que la Universidad de Salamanca se fundó en el año 1218 por el rey Alfonso IX de León y la Universidad de Valladolid no se fundó hasta 1241, las fechas son claras y no hay competición posible, la de Salamanca es más antigua”.

“El discurso del presidente de las Cortes de Castilla y León ha sido contradictorio y burlesco con la Región Leonesa, pero no esperábamos menos en la conmemoración del nacimiento de una Comunidad Autónoma absurda e ilógica que no está generando ningún beneficio a León, Zamora y Salamanca, sino todo lo contrario”, concluyeron desde la formación leonesista.