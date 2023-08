UPL considera “conveniente” que el Consejo Comarcal del Bierzo asuma la gestión del Aula Arqueológica de Las Médulas

Aula Arqueológica de Las Médulas. / IEB

Unión del Pueblo Leonés en El Bierzo consideró este viernes “conveniente” que el Consejo Comarcal del Bierzo asuma la gestión del Aula Arqueológica de Las Médulas, como “primer paso para la gestión unificada de turismo del parque”, ya que supondría “una buena oportunidad” al tener “competencia directa sobre la promoción y difusión del turismo de la comarca”.

Así lo apuntó hoy el procurador de UPL en las Cortes de Castilla y León, José Ramón García, después de que el Instituto de Estudios Bercianos hiciera pública su intención de ceder la gestión del Aula Arqueológica de las Médulas a la Junta de Castilla y León debido a la falta de fondos que ha sumido a la asociación cultural en una deuda y que ha ocasionado que los trabajadores anuncien una huelga indefinida por el impago de sus sueldos.

Para García, el hecho de que el Consejo Comarcal asumiera las competencias supondría “un gran paso para empezar a gestionar de forma unificada todo el turismo del parque de Las Médulas”, aunque “habría que negociar las competencias que dependen de los ayuntamientos”.

No obstante, desde UPL el procurador apuntó que dichas competencias no pueden ser asumidas por la Fundación de las Médulas, ya que “su función hace referencia al punto de vista científico pero no a la faceta turística”.

Para UPL “es el momento de ceder esa gestión al Consejo Comarcal del Bierzo, siempre y cuando la deuda generada en la actualidad se solvente entre el Instituto de Estudios Berciano y la propia Junta de Castilla y León”.