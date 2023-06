UPL critica el menosprecio de la Junta a los agricultores bercianos por las manzanas austriacas

Los leonesistas advierten que centros de la comarca se han dado de baja en el programa escolar de consumo, hortalizas y leche al no cumplir con la normativa europea

El procurador berciano de UPL, José Ramón García, durante su intervención en las Cortes. / EBD

UPL ha criticado este martes el "menosprecio" de la Junta de Castilla y León hacia los agricultores bercianos tras conocer que el gobierno autonómico ha adjudicado por 155.000 euros la compra de 87.000 kilos de manzanas procedentes de Austria para el plan de fomento de consumo de fruta entre los escolares.

El procurador berciano de UPL, José Ramón García, aseguró en el pleno de las Cortes de Castilla y León que "la normativa europea en la que se escudan dice que los Estados miembro seleccionarán los productos que vayan a distribuirse o que pretendan incluirse en medidas educativas de acompañamiento basándose en criterios objetivos, entre los cuales destacan la variedad o la disponibilidad de productos locales o regionales, dando prioridad, en la medida de lo posible, a productos que sean originarios de la Unión".

García ironizó con la "casualidad" de que hace un año se tuviera el mismo debate con la pera conferencia, obligando a la Junta a modificar los criterios para poder distribuirla este curso en los centros escolares. "Pero claro, se urdía otro plan para continuar con el menosprecio a los agricultores bercianos, su trabajo y su economía comprando esta manzana de Austria a una empresa valenciana a 1,79 euros el kilo. Una situación que ha provocado que algunos centros educativos de la comarca se hayan dado de baja del programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche porque no cumple con la normativa europea con la que se escudan desde la Junta".

En este sentido, el procurador leonesista manifestó que los colegios "no quieren recibir la fruta y la hortaliza pelada, envasada en plásticos y con conservantes, ni tampoco recibir zumos procesados. Ya que entienden que esto atenta contra los valores educativos que quieren fomentar de promover una alimentación saludable".

Para finalizar, José Ramón García apuntó que "no entendemos como siendo el Bierzo un referente europeo en la producción de fruta y siendo el medio de subsistencia de muchas familias se reparta manzana austriaca. Desde la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y desde la de Educación se debería proteger los intereses de nuestros agricultores, pero está visto que todo es voluntad política, si se quiere se hace y si no, no".

Respuesta del consejero

En su respuesta a la interpelación de José Ramón García, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, aseguró que si las empresas bercianas, que concurrieron por el contrato de suministro de fruta a escolares, hubieran ofertado envases compostables, no se habría elegido a una firma de Valencia para suministrar 87.000 kilos de manzanas procedentes de Austria.

En ese sentido, el consejero recordó que se ha reducido el peso del precio en los pliegos del contrato y se ha primado con 30 puntos que sean productos con marca de calidad y con 20 los envases compostables. Sin embargo, lamentó que ninguna de las dos firmas del Bierzo que se presentaron al concurso los ofertaron, si bien señaló que de hacerlo hubieran recibido la adjudicación.