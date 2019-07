UPL dará su apoyo al PSOE para gobernar la Diputación con el berciano Eduardo Morán como presidente

El Consejo General de la UPL acordó este jueves, con una sola abstención, dar su apoyo al PSOE para gobernar la Diputación Provincial de León, de forma que se convertirá en presidente el socialista Eduardo Morán y, posiblemente, en vicepresidente, el dirigente ‘leonesista’ Matías Llorente, que también asumirá, probablemente, un área de gestión. Minutos antes de las 22 horas se conocía la decisión de la UPL, que adoptó por una amplia mayoría según informó la formación ‘leonesista’ en un comunicado. De esta forma, UPL y PSOE firmarán mañana un acuerdo de gobernabilidad en la Diputación de León, hasta ahora en manos del PP, por lo que no podrá repetir el ‘popular’ Juan Martínez Majo. En ese sentido, el secretario general de la UPL, Luis Mariano Santos, explicó a Ical que el debate en el Consejo General había sido “largo y tendido” para decidir a qué partido apoyaban en el gobierno de la institución provincial. No obstante, destacó que el acuerdo se adoptó por “casi unanimidad” al registrarse solo una abstención. Al respecto, Santos explicó que había pesado en la decisión que era más sencillo el acuerdo con el PSOE, también la lista más votada y con más representantes (12). Añadió que la opción del PP requería también el apoyo de Ciudadanos, que a última hora de esta tarde llegó incluso a poner sobre la mesa la posibilidad de no entrar en el equipo de gobierno. También el acuerdo de UPL y PSOE se basará en una serie de inversiones para la provincia de León, que refrendará posiblemente el ministro en funciones de Fomento y secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, con su presencia en León este viernes. “Al final, no solo los detalles del acuerdo inversor, sino también la facilidad para concretar la negociación y facilitar la alternancia y el cambio en una administración que ha sido gobernada durante los últimos 24 años por el propio Partido Popular han sumado para que UPL firme este acuerdo con la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales”, explicó el partido. Una vez aprobado el apoyo al PSOE, la UPL avanzó que mañana, previsiblemente por la tarde, se presentará el acuerdo de gobernabilidad a los medios de comunicación. El Pleno de constitución de la Diputación de León se celebrará el día 19 de julio, a las 12.00 horas. Si se cumple el guión previsto, el socialista Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya, se convertirá en el primer presidente berciano, al contar su partido con 12 representantes, frente a los once del PP y el diputado de UPL y Cs