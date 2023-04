UPL denuncia que casi el 50% de pacientes en espera quirúrgica de la Comunidad están en León, Zamora y Salamanca

Primera jornada del pleno de las Cortes de Castilla y León que comienza con la sesión de control al Ejecutivo.

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, afirmó hoy que su Consejería “seguirá bajando el número de pacientes en espera quirúrgica y la demora media” a través de la potenciación y mejora de los recursos ordinarios, así como de los extraordinarios, “a través del autoconcierto y el concierto externo”. Respondió así Vázquez a la pregunta realizada por la procuradora de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, que pidió al consejero de Sanidad una valoración de las razones por las que las provincias de León y Salamanca sean las que registran un mayor número de pacientes en lista de espera para operaciones quirúrgicas.

Vázquez defendió entonces que su Consejería “trabaja constantemente” en la reducción de las listas de espera quirúrgicas “en esas provincias y en el resto de Castilla y León”, afirmando que los “datos objetivos” muestran que la lista de espera quirúrgica ha disminuido en León un 12 por ciento mientras que la reducción en Salamanca aumenta hasta el 17 por ciento, bajando la demora en 23 días en el hospital leonés y en 48 en el Complejo Asistencial Universitario salmantino.

“Vamos a seguir bajando el número de pacientes y la demora media”, concluyó, afirmando que esto se logrará con la potenciación y mejora de los recursos ordinarios y extraordinarios, en este último punto a través del autoconcierto y el concierto externo, por ser medidas que “tienen buenos resultados” como demuestra la reducción de la bolsa de pacientes en espera generada como consecuencia de la Covid-19.

No obstante, recordó a la UPL que “es normal que haya más pacientes en lista de espera y en situación de demora en hospitales de referencia”, como Salamanca y León, porque “atienden a mayor población y cuentan con cirugías para otras provincias”, mientras que afeó que no pregunte por el hospital de Zamora señalando que “así no puede vender el agravio” que pidió a los leonesistas que dejen y “arrimen el hombro para trabajar por nuestra sanidad”.

Y es que centró la procuradora de UPL, Alicia Gallego, su réplica en el “problema grave en las listas de espera de intervenciones quirúrgicas” en los hospitales de León y Salamanca, con “los peores números” de la Comunidad en relación a los pacientes por días de espera, y sumando junto a Zamora “el 48,4 por ciento del total de la Comunidad”.

“Por eso les instamos a saber qué soluciones dan a un problema tan grave como el de reducir las listas de espera quirúrgica en base a estos pésimos datos”, insistió Gallego, que lamentó el incremento de los seguros privados en la Comunidad por parte de los ciudadanos que acumulaban grandes retrasos para acudir a la intervención quirúrgica y recordó que “este interés de la Junta hacia la Sanidad privada supone que los sindicatos convoquen una huelga ante el colapso en el que se encuentra la Sanidad” en la Comunidad.