UPL denuncia el retraso en el pago de ayudas silvopastorales a ganaderos

Un ternero berciano en los Ancares. / EBD

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes Autonómicas sobre el retraso que sufren numerosos ganaderos de la provincia de León para percibir las ayudas a labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral.

Según apuntan los leonesistas, este hecho afecta especialmente a aquellos que tienen su actividad ganadera en torno al corredor del oso pardo, esto es, desde Picos de Europa hasta Ancares. Los primeros proyectos fueron solicitados por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente en mayo de 2022, habiéndose llevado a cabo tras la entrega de los mismos una revisión de todos los expedientes para comprobar la idoneidad de las actuaciones propuestas.

No obstante, tras más de ocho meses no se ha resuelto ni un tres por ciento de los expedientes en la provincia de León, por lo que las explotaciones ganaderas en extensivo viven problemáticas como la arbitrariedad en los presupuestos (al tener que bajar el coste de las actuaciones por debajo de precios de mercado) o en las zonas de actuación, al tener que eliminarse áreas de desbroce que no pueden ser redefinidas.

Añaden que también se ve afectada la limitación del número de cancillas (elementos para manejo y saneamiento del ganado) y otras unidades de obra en base al número de cabezas de ganado de cada ganadero y no a las necesidades reales de cada explotación; la eliminación de zonas acogidas (desbrozadas) en anteriores convocatorias o la eliminación de zonas de brezo, al no permitirse el tratamiento de dicho tipo de vegetación en ciertas zonas de la provincia.

Por otro lado, los leonesistas denuncian que, como consecuencia de esta situación, se generan situaciones como que las empresas forestales encargadas de gestionar los trabajos rescinden contratos ante la demora en el comienzo de los mismos. Del mismo modo, según apunta UPL, los ganaderos ven mermada la cuantía de las subvenciones aprobadas, con la consecuente pérdida de superficies pastables y/o infraestructuras de manejo de la cabaña ganadera.

Por todo ello, UPL pide a la Junta que actúe de inmediato para dotar a los ganaderos de la provincia de León de las ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral y pregunta “a qué se deben y quién es el responsable de las demoras injustificadas por parte de la Junta” respecto a los pagos de la última convocatoria en León.