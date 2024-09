UPL lleva a las Cortes la “provocación” de la Junta de autorizar a la DO Rueda a usar la uva godello

Este lunes Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha trasladado a las Cortes de Castilla y León su rechazo a la decisión tomada por la Junta de Castilla y León de permitir el uso de la variedad de uva godello en la DO Rueda, hecho que tildan de “provocación” que no hace más que mostrar que la Junta “sigue yendo en contra de los intereses de los leoneses y los bercianos”.

Y es que, según recuerdan en la batería de preguntas que han registrado desde UPL en las Cortes, el pasado viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicaba la Resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), con sede en Valladolid, dependiente de la Junta de Castilla y León, mediante la cual se aprobaba modificar el pliego de condiciones de la Denominación de Origen ‘Rueda’, autorizando a esta DO vallisoletana a usar la uva godello en sus vinos.

En este aspecto, desde Unión del Pueblo Leonés recuerdan en su iniciativa parlamentaria que la variedad de uva godello no es autóctona ni de la localidad castellana de Rueda ni de su área contigua que conforma la DO Rueda, siendo la uva godello autóctona de la comarca leonesa del Bierzo y las gallegas de Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrey, en las cuales los vinos con esta variedad propia de uva están registrando un éxito creciente y evidente en los últimos años, lo que para UPL “sin duda ha motivado que la DO Rueda pretenda hacer vinos con la variedad de uva godello pese a no ser propia de su área.”

Además, desde UPL lamentan que la Junta no haya hablado con los viticultores bercianos ni con el Consejo Regulador de la DO Bierzo antes de conceder dicha autorización de uso de la uva godello a la DO Rueda, “habiendo dejado al margen a los viticultores bercianos, que serían los grandes perjudicados por dicha decisión”.

Una autorización dada por la Junta a través del ITACyL para que se emplee la uva godello en la DO Rueda que para los leonesistas “no resulta razonable si tenemos en cuenta que en el área de la DO Rueda nunca se ha utilizado la uva godello y que parece responder única y exclusivamente a querer beneficiarse del prestigio que están tomando los vinos que emplean este tipo de uva, gracias al buen trabajo realizado por los viticultores del Bierzo”, para los cuales dicha autorización dada por la Junta a la DO Rueda supondría a juicio de UPL “un agravio y un insulto, así como un ataque evidente a la agricultura y la economía leonesa”.

De este modo, los leonesistas se suman y muestran su apoyo al Consejo Regulador de la DO Bierzo y a todos los productores de la provincia de León, que ya anunciaron que pelearán por todas las vías posibles contra la resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), al considerar desde UPL que “no es normal que sea la propia Junta la que permita esta utilización y que podría desembocar en la creación en la DO Rueda de vinos Godello, cuando no tienen tradición ninguna de el uso de esta variedad de uva como sí sucede, por ejemplo, en la comarca del Bierzo”.

Una decisión que, recuerdan, llega en un momento de “profundo auge” del vino Godello y que ahora se quieren apropiar en otras zonas, y que consideran es “otro agravio más que solo busca perjudicar los intereses de la Región Leonesa y una comarca como el Bierzo, ya de por sí tocada por los datos socioeconómicos y que ahora sufre un golpe más”.

En esta línea, desde la formación leonesista sostuvieron que “no se puede seguir con los ojos cerrados mientras se ataca, una vez más, a lo nuestro”. Por ello, valoran que “dentro de esta Comunidad la Región Leonesa no se siente protegida y defendida por la Junta y lo realmente cierto es que ninguna de las tres provincias y la comarca del Bierzo se pueden permitir, ni lo merecen”.