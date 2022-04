UPL traslada Mañueco que “los ciudadanos juzgarán su cesión”

Luis Mariano Santos sentencia que no cree en el presidente ni en su gobierno, y advierte de que le tendrá enfrente si intenta recortar derechos sociales

Intervención de Luis Mariano Santos (UPL) en la sesión de tarde del debate de investidura. / L. Pérez

El portavoz de UPL en las Cortes, Luis Mariano Santos, reconoció que la elección de Alfonso Fernández Mañueco de sus socios de gobierno “no era fácil” y sentenció que “los ciudadanos juzgarán sus cesión”. “No se si eligieron la opción más o menos difícil, es la realidad que les va a tocar vivir”, dijo, para afirmar que “son socios hermanos, porque los que hoy se sientan en la silla de la extrema derecha, ayer engordaban las siglas del PP”.

El leonesista lanzó una advertencia a Mañueco durante su intervención en el debate de investidura celebrado este lunes en las Cortes, porque “no podemos permitirnos el mínimo debate sobre el recorte de derechos sociales consolidados”. En este sentido, garantizó que estarán enfrente del presidente de la Junta o de sus socios de Vox en su “defensa” si intentan “desproveernos de nuestros derechos sociales, porque esto no es de derechas o de izquierdas, los derechos son de las personas”. “No puedo estar cerca de lo que defiende Vox, y no me sentaré a hablar de recortes de derechos sociales”, dijo.

Santos sentenció que no cree en Mañueco ni en su gobierno, pero indicó que están dispuestos a hablar de los problemas que “tienen los leoneses y que afectan a los castellanos”. “No vamos a levantarnos en una mesa si están los temas esenciales que nos preocupan, no somos como ustedes”, dijo.

El dirigente de UPL trasladó que es “difícil” que Mañueco incumpla un programa que “no tiene” y denunció el “cacho del pastel” entregado a Vox, “una fuerza destructiva en un lado, que no cree en las autonomías, y sin embargo exigió la Presidencia de las Cortes y tres consejerías”.

La reivindicación territorial estuvo en el centro de su discurso y criticó a un candidato “con línea continuista que agrava las diferencias territoriales de una autonomía sin identidad”. Al respecto, lamentó que esta “corta” legislatura que empieza “no contará con el voto de UPL, porque sigue negando la mayor, siguen obcecados” en no abrir un linea de diálogo sobre la independencia de la región leonesa, cuando “seis de cada diez leoneses quieren la autonomía leonesa”. “Ni quieren ni desean esta autonomía”, dijo el defensor de la bandera del leonesismo, que “significa la ruptura” con Castilla.

Luis Mariano Santos denunció el “adoctrinamiento histórico” y el desprecio a la historia leonesa, y cargó contra Mañueco porque es “el presidente que mejor se ha escondido” y “ahora dice que de lo territorial ni hablamos”. Aseveró que “siguen con su soberbia” frente el leonesismo cuando han perdido “tres de cada cuatro ciudades leonesas” y sus concejales están con el debate territorial y mientras “ustedes se abrazan a la farola”.

El procurador repasó los retos para su formación y apuntó como prioritario abordar los problemas sanitarios de “esta mancomunidad de provincias” y puso sobre la mesa que no permitirán “más pruebas piloto” y lucharán por un “servicio decente, abrir todos los consultorios, un número adecuado de profesionales y con condiciones dignas”, dijo.

Luis Mariano Santos advirtió de que la sanidad “no puede vivir de promesas vacías”, que se siguen incumpliendo legislatura tras legislatura y apuntó que lucharán porque “no existan diferencias de atención entre los ciudadanos y por garantizar la calidad” en la atención se vida donde se viva.

Lamentó también la ausencia de medidas de lucha contra la despoblación y trasladó a Mañueco la situación que vive el oeste de la Comunidad, porque “no es verdad que perder 150.000 habitantes en 35 años, sea lo mismo que ganar 1.000 o 30.000”. “Algunos ya no pueden desangrase mas como Zamora, y León y Salamanca van detrás de ellos”, dijo, para señalar que “todos los esfuerzos del PP se destinan a concentrar poder y no a hablar de descentralización y configuración territorial no sea que el chollo se le acabe alguno”.

El leonesista también constató que Mañueco no ha buscado un modelo industrial de discriminación positiva para estas zonas del oeste, de los “territorios que más lo necesitan”, mientras “regalan más de 225 millones a una empresa francesa” y se gastan 50.000 euros en una campaña de publicidad, dijo, sobre 14 millones a invertir en el Parque Tecnológico de León, donde “no se ha hecho nada”.

“No se puede engañar a toda la gente todo el tiempo”, advirtió Santos, quien arremetió contra el “bipartidismo sordo” que ha transformado la mesa para León en un “esperpento” cuando debería aportar “esperanza”. “Son responsables de su fracaso”, dijo, para recordar que León era una de las provincias más prósperas y pobladas y ahora está entre las que menos actividad tienen. “Ese es el modelo de éxito que llaman Castilla y León”.

Santos espetó a Mañueco que ya no le creen para recordar que “el 13 de febrero fue un antes y un después” para poner de relieve que “o trabaja o se encontrará con un rechazo social de grandes dimensiones”. Así, exigió a Mañueco que fortalezca el Diálogo Social sin tensionarlo y lo apoye, no solo con firmas “sino cumpliendo lo que firman”.

Disipar dudas

El presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, señaló que “no es momento para el enfrentamiento y la crispación, sino de tender puentes y mano tendida” y trasladó al leonés que “no puede tener líneas rojas ni cordones sanitarios”. “Les pido que disipen sus dudas sobre el acuerdo de gobierno con Vox”, dijo, para insistir en que se desarrolla dentro del “máximo respeto” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

Mañueco espetó al leonesista que “basta de lecciones de dignidad y de superioridad moral” y le pidió que no le hable de socios, porque su partido pacta con los mismos que a nivel nacional (PSOE) que son los responsables del cierre de la minería y de las térmicas, con la pérdida de población que provocaron para León.

Asimismo, el presidente recordó a Luis Mariano Santos que “el mapa autonómico está cerrado desde hace décadas” y “no hay lugar a posibles discusiones que supongan trocear Castilla y León”, para cargar contra un “debate para generar agravio y enfrentamiento”.

Además, confirmó que no cuente con su persona para instigar “luchas territoriales” por la descentralización. “No es eficaz ni solidario luchar por los intereses de una localidad o una provincia, la unión hace la fuerza, es mejor que ir cada uno a lo suyo, porque agota las energías de manera estéril. Castilla y León como autonomía unida impulsa importantes actuaciones”, sentenció.