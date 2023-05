UPL recuerda a sus votantes que habrá papeletas en todos los colegios, tras detectar fallos en el buzoneo

El candidato de UPL, Manuel Ferreiro. / QUINITO

El portavoz y candidato de UPL a la Alcaldía de Ponferrada, Manuel Ferreiro, ha comparecido esta mañana ante los medios para dar cuenta de un “caso excepcional” que “nos está pasando con las papeletas” de la formación.

Ferreiro ha asegurado que han detectado casos en los que el voto por correo “llegaba la documentación con las papeletas excepto las de UPL”. Ha asegurado que esta situación no es “solo uno caso sino unos cuantos casos”, que han conocido “a través de conocidos y familiares”.

El candidato ha asegurado que, además, han tenido problemas con el buzoneo. En “zonas importantes” éste llegaba mal. Ferreiro ha asegurado que en la zona de las Huertas del Sacramento (las cooperativas), Camino de Santiago y Ave María, así como la travesía Reyes Católicos, la avenida de América olas calles Pregoneros y San Frutcuoso los envíos llegaban sin la papeleta. “Que nosotros tengamos conocimiento”, ha dicho sobre la posibilidad de que haya ocurrido en otras zonas.

La empresa contratada por UPL “no da crédito”, dijo el responsable de la formación en Ponferrada. Les han prometido que buzonearían de nuevo esas zonas que les mencionaron. En UPL no tienen “datos fehacientes” de cuántos envíos fallidos ha habido “porque no los podemos tener” de si se trata de “una mano negra”. Aun así, Manuel Ferreiro ha lamentado que “algo raro está pasando”.

El mensaje que Ferreiro ha querido trasladar a sus votantes esta mañana es que el de que la formación no es responsable de estos errores y, ha recordado, el de que habrá papeletas el domingo en todos los colegios electorales.

UPL, ha asegurado Ferreiro, no ha tenido problemas a la hora de conseguir apoderados e interventores y habrá este tipo de observadores de la formación en todos los colegios electorales de Ponferrada el próximo domingo. Preguntado sobre el día después, Manuel Ferreiro no ha querido entrar a discutir sobre pactos. “Vamos a intentar llegar primero y cuando estemos dentro, ya veremos”, ha dicho, respondiendo a Marco Morala, candidato del PP que habría descartado un pacto con la UPL. Si ha dicho que “con el no va el leonesismo”, ha ironizado Ferreiro, “porque tal vez con él va el ADN ‘casco antiguo’, un rancio abolengo que puede tener en su sangre, quién sabe”, ha bromeado el candidato leonesista.