UPL considera que los PGE condenan al Bierzo al aislamiento

José Ramón García, procurador berciano por UPL. / QUINITO

El procurador berciano de UPL, José Ramón García, analizó este lunes las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para el Bierzo, tachándolos de “penosos” y asegurando que estas cuentas “condenan al Bierzo al aislamiento”.

García considera que “poco podremos hacer” con las cuantías destinadas a la autovía Ponferrada-Ourense (A-76) o al nudo ferroviario del Manzanal, señalando además la “incongruencia de que hace poco viniera un ministro del Interior diciendo que sería una reivindicación del partido y sería muy importante para el Bierzo hacer esta actualización del eje ferroviario”. “Al final”, continúa, “han dado 100.000 míseros euros para el nudo del Manzanal y 1,5 millones para los tramos bercianos de la A-76, unos presupuestos escasos que no darán para mucho”.

Por otro lado, el procurador leonesista echó en falta en las cuentas del Estado un descuento de la AP-71 (autopista León-Astorga) o una partida para el parque agroalimentario del Bierzo “que la Junta ha decidido borrar de un plumazo”.

Por último, José Ramón García afirmó que “ya no nos asombra el cambio de criterio de los grandes partidos entre cuando gobiernan y cuando están en la oposición, pero en definitiva no hacen nada por la comarca”, cargando las tintas contra el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, o el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán: “no podemos entender que siendo políticos del Bierzo sean tan mansos y agradecidos a estos presupuestos cuando es obvio que son unos presupuestos nefastos para nuestra comarca, que necesita inversiones grandes para poder desarrollarse y crecer”.