Visita de los candidatos de la UPL al Pozo Julia de Fabero. / EBD

Los candidatos número 2 y 3 de la lista de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego y Jose Ramón García, visitaron este lunes el Pozo Julia de Fabero y también Toreno, desde donde exigieron "como punto ineludible políticas reales para la reindustrialización de las cuencas mineras".

"Hemos podido comprobar la situación de abandono que se ha producido por parte del Partido Popular de la Junta de Castilla y León a pesar del sacrificio y el esfuerzo de sus gentes, y muchas veces su vida, para dar lugar a que estas cuencas ofrecieran energía a la mayor parte del país. Las políticas de la Junta y el Partido Popular tras el cierre de las minas no han dado opciones a una reindustrialización tan prometida y tan necesaria a su vez para las mismas, y lo único que han recibido es el abandono, el silencio del Partido Popular y la Junta de Castilla y León", afirmó Alicia Gallego.

La candidata leonesista recalcó que "lo que ha producido este abandono absoluto es una población envejecida, no hay familias jóvenes dado que no hay empleo, no hay futuro, no hay proyectos, y de ahí que sean necesarias, pese a esas mentiras del Partido Popular y también del Partido Socialista, porque no se observa ningún tipo de proyecto real por parte del Gobierno central a favor de estas zonas, políticas reales, políticas urgentes e inversiones por parte de la Junta que den lugar a que la gente joven pueda quedarse en estas zonas porque haya empleo, riqueza, y, sobre todo, que se reactiven estas zonas mineras en beneficio de todos".