Aerogeneradores trabajando bajo el intenso viento en un parque eólico del Bierzo. / C. Sánchez

La Unión del Pueblo Leonés expresó este jueves su rechazo a los macroparques eólicos que se proyectan en la provincia de León, por las consecuencias negativas que, aseguran, van a tener en distintos sectores y en toda la sociedad.

En concreto, aluden al macorparque eólico Abano, que prevé la instalación de 24 aerogeneradores en los municipios de Valdepiélago, Matallana de Torío, Vegacervera y La Pola de Gordón, ocupando terrenos de dos Reservas de la Biosfera Los Argüellos y Alto Bernesga.

El procurador autonómico José Ramón García se refirió a los previstos en la comarca berciana y recalcó que UPL no se opone a la energía verde sino a iniciativas empresariales cuyo beneficio para la sociedad va a ser “muy pobre”.

“Son proyectos que afectan a nuestro paisaje, montañas, al sector agrícola. No es el impacto visual; también el que va a tener en nuestros suelos y en toda la zona. Las redes de evacuación van a destrozar muchos terrenos”, dijo antes de lamentar que repercutirán negativamente en el turismo y otras actividades. “Nos están vendiendo una moto que no podemos comprar. Estamos cansados de que nos exploten. No van a implicar puestos de trabajo ni asentamiento de población”, remarcó.