UPL reclama corregir la discriminación a la DO Bierzo en las ayudas a la vendimia en verde

Viñas de la D. O. Vinos del Bierzo. / C. Sánchez

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado varias preguntas en las Cortes autonómicas instando a que la Junta corrija el desequilibrio en las ayudas a las denominaciones de origen. Los leonesistas denuncian que “una grave discriminación para los viticultores de la DO Bierzo, para quienes las compensaciones por hectárea que ofrece la Junta estarían muy por debajo de las de otras denominaciones de origen de la comunidad autónoma, situándose notablemente por debajo del importe de las ayudas propuesto para, por ejemplo, las DO Ribera del Duero o DO Rueda”.

En este sentido, Unión del Pueblo Leonés indica en su iniciativa parlamentaria que “según información transmitida desde la presidencia del CRDO Bierzo, el importe que ofrecerá la Junta de Castilla y León a los viticultores de la DO Bierzo, de cara a compensar la reducción de ingresos de quienes se acojan a la vendimia en verde, será de 2.670 euros por hectárea, cantidad que según denuncia Asaja podría ser incluso menor, de apenas 1.950 €/hectárea para la DO Bierzo, estando dicha compensación notablemente por debajo de los 3.600 €/hectárea ofrecidos a la DO Ribera del Duero o los 3.426 €/hectárea que habría planteado la Junta para la DO Rueda”.

Información completa en BierzoDiario