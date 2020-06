UPL se descuelga de un Pacto por la Recuperación que ve lleno de “vaguedades”

El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos (I) y el vicesecretario Eduardo López Sendino (D) / P. García

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, explicó los motivos por los que su partido se descuelga del Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León suscrito este mediodía en Valladolid. El procurador autonómico aseguró que el documento está lleno de “vaguedades, sin demasiadas cosas más allá del voluntarismo político”.

“Ellos están contentos y no podemos sumarnos a un documento elaborado por PP y PSOE y sobre el que nos piden que vayamos a aplaudamos lo que han hecho. Si nos pidieron aportaciones, entendíamos que era porque las iban a tener en cuenta, como no ha ocurrido”, lamentó y recordó que UPL propuso 71 medidas para incluir en el Pacto que no han sido consideradas.

Santos asegura que su partido mantiene, “como todos, la voluntad de ayudar, pero habrá que decir y concretar cómo” y destaca que algunos de los puntos incluidos en el documento ya hayan sido aprobados y otros le parecen surrealistas, como uno que alude a una medida que se adoptará mientras dure el estado de alarma que decae en pocos días.

También reprochó que el texto plantee reclamar el cumplimiento de los convenios que pondrá en marcha el Instituto para la Transición Justa (ITJ) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en distintas comarcas de la provincia leonesa dejando fuera municipios tradicionalmente mineros mientras -vaticinó- algunos que no lo son sí accederán a las ayudas que se establezcan. Igualmente, criticó que no se haga ninguna alusión al Plan para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de León ni a la corrección de los desequilibrios territoriales de la comunidad autónoma.

Comisión de investigación

“Estaremos dispuestos a sentarnos y a hablar con cualquiera; seguimos teniendo la puerta abierta para intentar negociar y aportar porque entendemos que eso es lo que quiere la sociedad”, dijo, pero también advirtió de que el Pacto no debe servir para enterrar asuntos que siguen pendientes de resolución. “Hemos expresado a Podemos, que lo ha propuesto, que estamos dispuestos a apoyar una comisión de investigación sobre lo que ha pasado en las residencias de ancianos. Si alguien ha pretendido con este acuerdo tapar determinadas cosas, con nosotros, desde luego, tampoco va a contar. Apoyaremos esa propuesta y vamos a seguir vigilantes, sobre todo, para que aquellos que han tenido responsabilidades en la gestión de esta pandemia las asuman”, remarcó.

Tampoco comparte Santos las formas de la convocatoria de la firma del Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, que comparó con lo que definió como “la coronación” de la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, con un acto -dijo- en el que no se cumplieron las restricciones impuestas por la alerta sanitaria.