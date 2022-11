UPL y Soria Ya critican unas cuentas que “engordan el centralismo” y discriminan a las provincias

El PP rechaza argumentos territoriales para “unos pocos” y Vox asegura que la Región Leonesa y Soria están a la cabeza en inversiones per cápita

Intervención del portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, en el pleno de las Cortes de Castilla y León. / M. Chacón

Los portavoces del Grupo UPL-Soria Ya criticaron este jueves el presupuesto elaborado por la Junta para 2023 y su enmienda a la totalidad al proyecto presentado en las Cortes porque “engorda el centralismo”, discriminan a sus provincias y no luchan contra la despoblación. El PP rechazó la enmienda a la totalidad a unas cuentas autonómicas, basada en cuestiones territoriales para “unos pocos”, y Vox defendió que la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) y Soria están en la cabeza de las inversiones per cápita de la Junta.

El portavoz de Soria Ya en las Cortes, Ángel Ceña, denunció en su intervención que en los presupuestos están ausentes medidas “en la lucha contra la despoblación” y exhortó a los integrantes del Ejecutivo regional a que “saquen la cabeza del agujero, preocúpense y cambien de dinámica”.

Ceña reprochó que los presupuestos “no son buenos para los sorianos, pero tampoco para el resto” y denunció que se mira “para otro lado en temas tan delicados como los desequilibrios territoriales y despoblación”. “No soluciona un problema que devora comarcas y provincias”, dijo. “El envejecimiento, la caída de la natalidad y la huida de los jóvenes en busca de oportunidades no se resuelve con políticas que se repiten en bucle”, dijo, para denunciar que la perdida de 29.484 habitantes desde que gobierna Alfonso Fernández Mañueco; y que el 54 por ciento de los sorinaos vive fuera.

Ceña insistió en que están “discriminados pero no positivamente” y reclamó que “no se pongan de perfil” y establezca medidas fiscales diferenciadas, como las ayudas al funcionamiento de empresas. “No pongan excusas ni se escuden en el Gobierno central”, dijo, para exigir inversiones en sanidad o en ayudas de comercio de proximidad, para anunciar el registro de 124 enmiendas parciales para mejorar esas cifras.

El portavoz de UPL en las Cortes, Luis Mariano Santos, denunció que las cuentas elaboradas por la Junta “engordan el centralismo más voraz” y solo avanzan en una “autonomía desigual, que converge siempre hacia el mismo lugar”.

Santos defendió la enmienda a la totalidad de su grupo al proyecto de presupuestos del Gobierno regional, porque se trata de unas cuentas desde su “convencimiento absoluto, perfectamente mejorables”, a las que también registraron, indicó, más de 400 enmiendas parciales.

Santos reprochó que las mayores cuentas de la historia debería servir para cometer inversiones estratégicas y denunció que ni siquiera incluyen un plan para “afrontar una verdadera lucha contra la despoblación”.

El leonesista asumió que no pueden esperar a que la “ceguera” del Gobiero “de paso a una discriminación positiva” y aseguró que “no hay verdaderas inversiones en materia de industria, sino solo en publicidad institucional”. “La escasa inversión la compensan con el anuncio de grandes inversiones plurianuales para futuros ejercicios, lo mismos de siempre”, sentenció.

Así puso de relieve que pasan “ejercicios y ejercicios sin inversión”, lo que las hace cada vez más perentorias, porque eso “trae una falta de oportunidades que no se puede recuperar”. “Es algo irreparable para el desarrollo industrial y económico, sobre todo de la Región Leonesa”, dijo, para denunciar también la “inaceptable falta de compromiso con infraestructuras pactadas” de calado.

El procurador del PP Ángel Mariano Ibáñez (PP) rechazó la enmienda a la totalidad dele grupo PL-Soria Ya porque “aluden sólo a cuestiones territoriales” y consideró que “han confundido la parte por el todo” y desvirtúa su enmienda a la totalidad,. “No tiene ningún argumento formal que justifique la necesidad de retirar esas cuentas”, dijo, para lamentar que “no es solidario luchar solo por los intereses de una provincia”.

No obstante, saludó que el Grupo UPL-Soria Ya no haya enmendado la Ley de Acompañamiento, lo que, a su juicio, revela que “están de acuerdo con el espíritu global y sus principios rectores”. “Estos son los presupuestos que necesita esta tierra par construir el futuro entre todos, y no solo el de unos pocos”, concluyó.

Por su parte, el procurador de VOX Miguel Suárez reprochó la intervención territorial de leonesistas y sorianos porque “León y Soria se repiten por norma en los podios de inversión per capita” de las consejerías del Gobierno regional.