UPL tacha de “falta de respeto” la alusión de Fernández Mañueco al Bierzo tras ser preguntado por Palestina

La Unión del Pueblo Leonés tachó hoy de “falta de respeto” las palabras pronunciadas por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras ser preguntado sobre Palestina, cuando respondió “Buff…¿de la comarca del Bierzo?”. El procurador berciano de esa formación asegura que con esa repuesta Fernández Mañueco demostró “lo poco que le importa” la comarca berciana.

Así lo dice Ramón a través de una nota de prensa, en la que censura esas palabras del presidente autonómico. “El Bierzo no significa absolutamente nada, como ha demostrado el PP en los últimos 40 años que llevan al frente de la Junta. Una institución, la autonómica, que ha utilizado el Consejo Comarcal del Bierzo para tratar de dividir esta provincia y prometiendo con cuestiones que no llegan a cumplir”, dice. “Y a lo que se suman, como palmeros, formaciones políticas de la comarca que no dejan de hacerles el juego con la división dentro de la provincia”, añade.

Ramón afirma que “la única salida viable para la comarca del Bierzo es la autonomía de la Región Leonesa”, ya que de esta forma tendría más peso social, político y económico, “el que le corresponde”, explica.

Por último, UPL-Bierzo muestran su “profundo respeto a Palestina, el mismo que debería tener Fernández Mañueco y la Junta con la sociedad berciana”, concluye.