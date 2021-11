El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Fernández, durante un pleno. / QUINITO

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada dictaminó favorablemente este viernes la aceptación por parte del Consistorio de los activos y pasivos de la empresa de gestión del suelo Pongesur, creada en 2001, en lo que supone el penúltimo paso para la disolución definitiva de la misma iniciada el pasado 29 de enero.

El informe salió aprobado con los votos a favor del tripartito (PSOE, Coalición por el Bierzo y Podemos), la abstención del PRB y los votos en contra de PP, USE Bierzo, Ciudadanos y el concejal no adscrito. Ahora, el citado informe será elevado a Pleno para su aprobación definitiva y consecuente disolución del instrumento urbanístico creado en 2001 por el gobierno municipal encabezado entonces por Ismael Álvarez.

Según explican fuentes municipales, la sociedad Pongesur ya ha sido disuelta por mandato de ley tras varios ejercicios en pérdidas y al carecer de plan de viabilidad, sin embargo, esa disolución no exime al Ayuntamiento de completar la formalidad mediante el pronunciamiento del Pleno.

Críticas del PSOE a la oposición

Tras la votación sobre la disolución de Pongesur, el grupo municipal socialista emitió un comunicado en el que critica duramente el voto negativo de la oposición: “El Ayuntamiento de Ponferrada ha vivido hoy un episodio vergonzoso tras constatar cómo los concejales del PP, de USE, de Ciudadanos y el no adscrito se aliaban para intentar frenar el último trámite para la disolución total del principal instrumento de la opacidad en la gestión urbanística y de la instrumentalización del patrimonio público para fines privados que sufrió Ponferrada a manos del PP desde el comienzo del siglo XXI”.

Los socialistas recuerdan que “Samuel Folgueral anunció a bombo y platillo por varias veces la disolución de Pongesur: primero en 2011, cuando estando en la oposición aseguró haber llegado a un acuerdo con el entonces alcalde del PP Carlos López Riesco. Después, ya bajo su mandato, en abril de 2013 cuando excluyó de los órganos directivos de Pongesur a los concejales del PP, con la justificación de que no hacía falta que estuvieran, ya que Pongesur iba a disolverse de forma inminente. Esa exclusión de los concejales del PP se llevó a cabo con el apoyo de la formación del propio fundador de Pongesur, Ismael Álvarez, y, como se ha evidenciado, no fue más que un engaño para mantener vivo este símbolo de la corrupción de Ponferrada“.

Además, reiteran que “es totalmente falso” que el acuerdo vaya a costarle dinero al Ayuntamiento por el pago del IVA de la operación, “pero aunque así fuera, ello no exime al Ayuntamiento de su obligación legal. Lo que defienden los concejales de PP, USE, Ciudadanos y el no adscrito es algo así como dejar de presentar la declaración de la Renta porque sale a pagar”.