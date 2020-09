USE acusa de “persecución política” al “inefable tándem Merayo/Ramón”

USE también opina que la emergencia de la Covid-19 "ha evidenciado los nulos conocimientos y la vagancia del actual gobierno municipal a la hora de presupuestar ejercicios"

Samuel Folgueral y Cristina López / QUINITO

USE Bierzo lamenta que la rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles para denunciar “el estado de suciedad y abandono que sufre Ponferrada”, no haya servido para que el equipo de gobierno aporte solución al “desastre perpetrado en el servicio por la persecución política a la que Samuel Folgueral y su equipo han sido sometidos por el inefable tándem Merayo/Ramón”.

“Lejos de explicar a los ponferradinos cómo las calles de la ciudad y sus pueblos pueden volver a lucir en un estado digno, el alcalde ha enviado a su agrupación a la misma batalla rastrera en la que lleva enfangada varios años”. La formación acusa además a los dos últimos equipos anteriores de utilizar el ” método propagandístico de Goebbels” .

Según USE, “el contrato (anulado hace tres años y por tanto inexistente) de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines licitado por el gobierno de Folgueral venía a paliar una situación similar a la que ahora viven estos servicios, en aquel momento heredada del señor López Riesco”. “Se licitó por el máximo que permitía el Plan de Ajuste y no hubo alegaciones al pliego. Y sí, tal y como ustedes mismos reconocen se unificaron los contratos aún existiendo una empresa propuesta por el gobierno del mismo señor Riesco para la adjudicación del servicio de mantenimiento de parques y jardines”, apostillan.

La formación de Folgueral afirma que espera que el alcalde tome “alguna decisión valiente en ese sentido si, como fue en nuestro caso, se trata de ahorrar dinero a la ciudadanía”.

Asimismo, recuerdan a la Agrupación Socialista de Ponferrada que el contrato de 2014 “no puede suponer ningún problema para ellos por la sencilla razón de que no existe”. “Lo que no nos sorprende es el ataque personal a Samuel Folgueral en el comunicado de la Agrupación Socialista ponferradina. Una buena parte de los que formamos USE Bierzo hemos militado en ese Partido y sabemos cómo se las gasta a la hora de socavar la carrera política de alguien de la casa ya sea alcalde, candidata o secretario general autonómico”, añaden

Lo que sí sorprende a USE es “la pretendida ignorancia sobre asuntos gestados en el propio PSOE”. “Y es que ahora resulta que la moción de censura de 2013 y el Pleno al que se refieren no fueron gestados, aprobados e impulsados en las oficinas de General Vives y de instancias superiores de la formación”. Por el contario, sostiene que “a algunos veteranos militantes y ex militantes socialistas les gustaría saber si se informó al PSOE de la negociación del gobierno municipal con Pedro Muñoz o de la convocatoria del Pleno Extraordinario de 2019 en el que se batieron todos los récords de sueldos políticos en el Ayuntamiento de Ponferrada”.

USE también opina que la emergencia de la Covid-19 “ha evidenciado los nulos conocimientos y la vagancia del actual gobierno municipal a la hora de presupuestar ejercicios. Por no hablar de los de 2019, que a base de despilfarro vulneraron la regla de gasto, lo que obligó al Pleno a aprobar urgentemente un Plan Económico-Financiero 2020-22 para salvar al consistorio de los entuertos del actual gobierno”.

Asimismo, recuerdan al alcalde que la ·salvaje cacería·, en el caso del Mundial de Ciclismo, “en la que él participó activamente”, fue saldada con el archivo de las diligencias previas iniciadas “por una denuncia fraudulenta de la que él conoce más detalles que nosotros”.