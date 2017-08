“Hay algo quizá peor que afrontar la elaboración de un programa de fiestas padeciendo falta de imaginación: combinar esa carencia con un exceso de nostalgia. Y esa letal combinación anticipa de cara a La Encina lo peor que puede ocurrirle a unas fiestas: oleadas de aburrimiento”. Así comienza el comunicado de USE en el que la formación política da su opinión sobre el programa de La Encina de Ponferrada.

Según USE, “lo desfasado inunda la mayor parte de la programación, que si el año pasado era propia de la década de los setenta del pasado siglo en 2017 adquiere tintes decimonónicos. No será porque este Grupo Municipal no haya advertido, en las escasas ocasiones en las que se ha recabado la opinión de la oposición, de lo impropio de convocatorias como las de elección de la Pimentera Mayor. De cualquier modo será la ciudadanía la que juzgue en este caso y la participación en este acto se augura coherente con el interés que ha despertado”.

La formación señal que también resulta “sintomático”, “que el concejal de Comercio haya tenido que hacer una llamada desesperada a los empresarios para que éstos engorden las paupérrimas cifras de participación en la recién inventada Feria Multisectorial, cuya convocatoria no es sino una falta de delicadeza por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento hacia municipios que sí disponen de recintos adecuados para este tipo de eventos y trabajan denodadamente para que sean un éxito”. “De nuevo el equipo de gobierno quiere que sea la iniciativa privada la que le solvente la papeleta de las Fiestas, como ocurre con el Food Truck Fest o las sesiones vermú del fin de semana en la Plaza del Ayuntamiento que son de lo poco salvable del programa. Porque en lo que del gobierno municipal depende, expresiones musicales de nuestro tiempo como el rock siguen marginadas en La Encina sin poder pisar un Auditorio que sólo se abre en Fiestas, y con menos fechas que nunca. A los grupos locales de pop-rock se les conmina a “apoyar” el Certamen de Tunas, y con eso está todo dicho”, añade.

Asimismo, USE indica que “para este año la veleidad de turno está en el reparto de los descuentos. A buen seguro en el balcón del Ayuntamiento se les llenará la boca invitando a las Fiestas a todos los bercianos, pero la rebaja en las entradas se ofrece sólo a los empadronados en Ponferrada. Ese debe ser el concepto de lo que en el equipo de gobierno se entiende como “potenciar El Bierzo”, como pretende el anuncio en el programa de un Festival con cena “abierta” a 20€ el plato”.

“En estas circunstancias, la ciudadanía podrá entender que les felicitemos las Fiestas con nuestros propios medios y no a través de un programa oficial presentado tarde y mal para el que (detalle que se agradece) se nos han solicitado unas líneas. Pero USE Bierzo entiende que su presencia en dicha publicación propagandística no haría sino simular un consenso que ha sido inexistente, ya que como casi todos los ponferradinos nos hemos ido enterando de los despropósitos de La Encina a través de la prensa. De nuevo el Patronato de Fiestas ha sido convocado con los hechos consumados y sin las aportaciones de cualquiera que pise el siglo XXI”, concluye.